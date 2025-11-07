In Nigeria hat ein Gesetzentwurf, der einen rechtlichen und politischen Rahmen für den Übergang des Landes von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen schaffen soll, die zweite Lesung im Senat passiert. Der Gesetzentwurf mit dem Titel "Electric Vehicle Transition and Green Mobility Bill' (Gesetz über den Übergang zu Elektrofahrzeugen und grüner Mobilität) wurde von Senator Orji Uzor Kalu aus Abia North vorgelegt und fördert die lokale Produktion ...

