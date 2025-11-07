Das Forschungsprojekt ModuRep widmet sich neuen Technologien zur nachhaltigen Reparatur von Batteriemodulen. Der Fokus der Teilnehmer liegt dabei auf speziellen Methoden für den Zellaustausch sowie innovativen Ansätzen zur Wiederaufbereitung und Alterungskompensation. Der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen ist mit der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB und vier industriellen Partnern ...

