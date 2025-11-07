© Foto: Christian Lue - UnsplashEuropas Börsen schwächeln erneut. Während die Autowerte stabil bleiben, brechen die Reiseaktien ein. IAG enttäuscht, Rightmove stürzt gar um 25 Prozent ab. Das Softwareunternehmen Amadeus IT punktet mit starken Zahlen.Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder geschwächelt. Die Erholungsansätze am Vortag haben sich damit als kurzlebig erwiesen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,55 Prozent auf 5.580,14 Punkte. Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,5 Prozent auf 9.687,02 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,37 Prozent auf 12.253,44 Punkte sank. Damit hielt die Vorsicht nach dem jüngsten Höhenflug, der vor allem von US-Technologiewerten …Den vollständigen Artikel lesen ...
