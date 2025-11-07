In dieser spannenden Diskussion sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Markus Miller (KRYPTO-X.BIZ) über die neuesten Entwicklungen an den Finanz- und Kryptomärkten. Im Fokus stehen die Rolle von Bitcoin, die Bedeutung der Hashrate und die Herausforderungen des Bitcoin-Minings in einem sich wandelnden Marktumfeld. Richy und Markus beleuchten, warum Regulierung und Dezentralität keine Gegensätze sein müssen, und welche globale Dynamik sich aktuell in der Krypto-Adoption abzeichnet - insbesondere in der Asien-Pazifik-Region und in Ländern mit instabilen Währungen. Sie diskutieren, wie Kryptowährungen dort als Alternativsystem fungieren und welche Rolle institutionelle Investoren zunehmend einnehmen.