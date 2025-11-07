Berlin (ots) -Die erste P-8A Poseidon der Deutschen Marine wurde durch den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Boris Pistorius, und den Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte, Herrn Vizeadmiral Axel Deertz, auf dem Flughafen "Berlin Brandenburg Willy Brandt" (BER) in Empfang genommen.Ab sofort kann über den nachfolgenden Link ein gemeinsames Pressestatement abgerufen werden:LINK: https://cloud.redaktionbw.de/s/CNj3foN4ACZsGrFPasswort: PoseidonHintergrundinformationenMehr Informationen zur P-8A Poseidon unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/luftsysteme-bundeswehr/seefernaufklaerer-p-8a-poseidonPressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineSachgebiet PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51521/51522/51524E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6153984

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.