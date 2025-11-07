In den Depots deutscher Anleger liegen viele "weltberühmte" Aktien aus dem In- und Ausland. Nachfolgend erfahren Sie welche drei Auslandstitel besonders populär sind und bei welchem derzeit eher die Verkaufsargumente dominieren. Eine im Oktober 2024 veröffentlichte Auswertung der Vermögensplattform QPLIX in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) lieferte interessante Einblicke in die bevorzugten Aktien deutscher Anleger. Die Untersuchung ...

