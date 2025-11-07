DJ Stimmung der US-Verbraucher im November eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 50,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Oktober lag er bei 53,6.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 49,0 (Vormonat: 50,3), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 52,3 (58,6) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,7 von 4,6 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,6 von 3,9 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

