Straubing (ots) -Mobbing im Netz ist kein Randphänomen mehr, sondern Alltag. Nicht nur unter Jugendlichen, sondern längst auch bei Erwachsenen, insbesondere in der Arbeitswelt. (...) Nun liegt der Fokus auf einem kommenden Gesetzentwurf, der den Schutz vor digitaler Gewalt ausweiten und die Strafbarkeit festschreiben soll. Doch gerade in einer freiheitlichen Gesellschaft ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit brisant. Das Verhalten der Täter ist widerlich, keine Frage. Das Strafrecht jedoch gilt als "ultima ratio" und muss sorgsam angewendet werden. Kritiker warnen, eine Ausweitung von Strafvorschriften, könnte die Grenze zwischen strafwürdigem und sozial unerwünschtem Verhalten verwischen. (...) Strafrecht kann kein Ersatz sein für bessere Präventionsarbeit, intensive Bildung und Erziehung sowie den Ausbau von Beratungs- und Hilfsstrukturen.