Der neue 80 Millionen Euro schwere Brazil E-Bus Credit Enhancement Fund soll die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs beschleunigen. Bis 2030 plant das Land die Einführung von 1.700 emissionsfreie Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur. Das Ziel des Fonds besteht darin, rund 450 Millionen Euro an privaten Investitionen zu mobilisieren und das finanzielle Risiko für Kreditgeber zu verringern, sodass Städte und Busbetreiber Zugang ...

