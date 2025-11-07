Ripple, das führende Finanztechnologieunternehmen, das Kryptolösungen für Unternehmen anbietet, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar durch erstklassige institutionelle Investoren bekannt, angeführt von Fonds, die von verbundenen Unternehmen der Fortress Investment Group, verbundenen Unternehmen von Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard und Marshall Wace verwaltet werden. Die Investition folgt auf das bisher stärkste Jahr von Ripple und das jüngste Übernahmeangebot in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar bei gleicher Bewertung und unterstreicht das anhaltende Vertrauen in die Wachstumskurve und die langfristige Vision des Unternehmens.

Während Ripple sein Rekordwachstumsjahr fortsetzt, bleibt die Bereitstellung von Liquidität für Aktionäre und Mitarbeiter eine Priorität. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehr als 25 seiner ausstehenden Aktien zurückgekauft und damit Mitarbeitern und frühen Investoren einen bedeutenden Wert zurückgegeben. Das jüngste Übernahmeangebot stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern, die sich gerne an Ripple beteiligen wollten. Die Entscheidung, 500 Millionen US-Dollar an neuem Stammkapital anzunehmen, spiegelt den strategischen Wert einer Vertiefung der Beziehungen zu Finanzpartnern wider, deren Fachwissen die expandierende globale Produktpalette von Ripple ergänzt.

"Diese Investition spiegelt sowohl die unglaubliche Dynamik von Ripple wider als auch die weitere Bestätigung der Marktchancen, die wir von einigen der vertrauenswürdigsten Finanzinstitute der Welt aggressiv verfolgen", sagte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple. "Wir haben 2012 mit einem Anwendungsfall Zahlungen begonnen und diesen Erfolg auf Verwahrung, Stablecoins, Prime Brokerage und Unternehmensfinanzen ausgeweitet, wobei wir digitale Vermögenswerte wie XRP genutzt haben. Heute ist Ripple der Partner für Institutionen, die Zugang zu Kryptowährungen und Blockchain suchen."

In etwas mehr als zwei Jahren hat Ripple sechs Übernahmen abgeschlossen, darunter zwei im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar, und damit seine Präsenz in den Bereichen Zahlungsverkehr, Verwahrung und Stablecoins ausgebaut und gleichzeitig neue Märkte im Prime Brokerage und Treasury Management erschlossen.

Zahlungen haben sich schnell zu einer der praktischsten und skalierbarsten Anwendungen von Kryptowährungen entwickelt. Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen das Stablecoin-Infrastrukturunternehmen Rail übernommen und damit Ripple Payments um Funktionen als Full-Service-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen erweitert, die Ripple USD (RLUSD) und XRP nutzt, um den globalen Geldtransfer für Unternehmen schneller und effizienter zu gestalten. Mit 75 behördlichen Lizenzen kann Ripple Geld im Auftrag seiner Kunden transferieren, wodurch Zwischenhändler entfallen und das Liquiditätsmanagement sowie Ein- und Auszahlungen vereinfacht werden. Das Gesamtvolumen von Ripple Payments hat inzwischen 95 Milliarden US-Dollar überschritten, ein klares Zeichen für die wachsende Nachfrage und den praktischen Nutzen.

In einer Welt nach dem GENIUS Act wenden sich Institutionen zunehmend vertrauenswürdigen Stablecoins wie RLUSD für Anwendungsfälle wie Treasury-Zahlungen und Sicherheiten zu ein wichtiger Grund, warum Ripple im Oktober GTreasury übernommen hat. GTreasury verwaltet ein Volumen von mehreren Billionen Dollar für seine Fortune-500-Kunden, die daran interessiert sind, Stablecoins und digitale Vermögenswerte zu nutzen, um rund um die Uhr Geld zu transferieren und ihr ungenutztes Kapital zu verwerten.

Erst diese Woche hat RLUSD weniger als ein Jahr nach seiner Einführung eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Ripple hat kürzlich auch die Übernahme von Hidden Road abgeschlossen, das nun unter dem Namen Ripple Prime firmiert und wo RLUSD bereits als Sicherheit verwendet wird. Seit Bekanntgabe der Transaktion haben sich die Kundensicherheiten verdoppelt, die durchschnittlichen täglichen Transaktionen sind auf über 60 Millionen gestiegen und das Geschäftsvolumen hat sich verdreifacht. Ripple Prime expandiert nun in den Bereich der besicherten Kreditvergabe für XRP und unterstützt eine schnell wachsende Basis von Institutionen, die mit XRP-basierten Produkten handeln.

Ripple ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Krypto-Lösungen für Unternehmen anbietet. Ripple Payments nutzt Blockchain, um grenzüberschreitende Zahlungen schneller, transparenter und allgemein zugänglich zu machen. Ripple Custody bietet Kunden eine sichere Möglichkeit, digitale Vermögenswerte zu speichern und zu verwalten. Über Ripple Prime bietet das Unternehmen institutionellen Kunden einen globalen Prime Brokerage-Service für verschiedene Vermögenswerte. Die Stablecoin (RLUSD) und die Kryptowährung XRP von Ripple werden in diesen Lösungen eingesetzt, um traditionelle Finanzgeschäfte effizienter zu gestalten und neue Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Vermögenswerte zu erschließen.

