Die Aktie von Suss Microtec ist nach dem jüngsten Kursrutsch wieder zu neuem Leben erwacht. Am Donnerstag schoss der Kurs um fast +13% hinauf und auch der Freitag bringt deutliche Gewinne mit sich. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie kann es jetzt weitergehen? Turbulente Tage bei Suss MicroTec Die vergangenen Tage des im SDAX gelisteten Chipanlagenbauers gleichen einer Achterbahnfahrt. Noch Ende Oktober hatte das Unternehmen die Anleger nach ...

