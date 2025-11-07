Murau (ots) -Der Winter beginnt in der Erlebnisregion Murau mit einem Versprechen: weitläufige, perfekt präparierte Pisten, familiäre Stimmung und eine Bergkulisse, die schon beim ersten Schwung das Herz aufgehen lässt.Wedeln, carven, gleiten: In den großen und kleinen Skigebieten der Region Murau wird der Winterurlaub zum unvergesslichen Erlebnis. Mit sieben Skigebieten, über 40 Liften und über 150 Pistenkilometern ist diese steirische Region ideal für alle Wintersportler.Zentrum dieses Winterspaßes ist der Kreischberg -ein modernes Allround-Skigebiet mit großzügigen Abfahrten, familienfreundlichen Zonen und Actionangeboten für alle, die mehr als nur Kurven ziehen wollen. Mit seinem leistungsstarken Liftverbund bietet der Kreischberg Abwechslung vom Anfängerhang bis zur Rennstrecke.Doch die Vielfalt der Region reicht weit darüber hinaus. Die Grebenzen in St. Lambrecht punktet mit kompakten, sonnigen Hängen und klarer Familienorientierung - ideal für entspannte Tage abseits des großen Trubels.Auf der Turracher Höhe und im Lachtal entfalten sich weitläufige Pisten und traumhafte Bergpanoramen. Hier verschmelzen Pulverschnee, glitzernde Tannen und klare Bergluft zu einem echten Wintermärchen. Und das auf bis zu 2.222 Metern Seehöhe: Schneesicherheit auf und abseits der Pisten also garantiert.Action und Erlebnis gibt es zusätzlich: Tubing-Arenen, permanente Rennstrecken mit Zeitmessung, Speedchecks und Snowparks sorgen für Abwechslung zwischen den Schwüngen. Familienfreundliche Angebote machen die Region besonders attraktiv für Jung und Alt.Und auch abseits der Pisten gibt es viel zu entdecken: Hütten und Bergrestaurants verwöhnen mit regionalen Schmankerln, wie herzhaften Käsespätzle, fluffigen Kaiserschmarrn und süßen Strudelvariationen. Während der Blick über die schneebedeckten Gipfel wandert, schmeckt jeder Bissen noch einmal intensiver.Für alle, die den Winter etwas ruhiger erleben möchten, öffnen sich stille Winterwanderwege, gepflegte Langlaufloipen und reizvolle Skitourenrouten, die Winterfans auf sanfte Weise zu verborgenen Schönheiten führen.Ein besonderer Winterspaß ist das Rodeln. In der Erlebnisregion Murau kommt der Genuss aber nicht erst auf der Rodelstrecke, sondern schon während des Aufstiegs. Beim BERGaufRODELN, mit speziell umgebauten Rodeln, lässt du dich nach einer lustigen Rodelpartie wieder gemütlich vom Schlepplift auf den Berg bringen. So wird auch die Liftfahrt zum Startbereich ein echtes Erlebnis.Besondere Veranstaltungen runden das Angebot ab und schenken jedem Tag ein neues Wintererlebnis.Ob actionreicher Pistenspaß, familiäre Winterferien oder entspannte Momente in der verschneiten Natur, die Erlebnisregion Murau empfängt nicht nur Wintersportler mit Herz und Leidenschaft. Hier wird jeder Schwung, jeder Schritt und jeder Augenblick zu einem unvergesslichen Wintertraum. www.regionmurau.at/winterPressekontakt:Tourismusverband MurauLiechtensteinstraße 3-5A-8550 MurauTel.: +43 3532 2720Mail: info@regionmurau.atWeb: www.regionmurau.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Murau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179258/6154015