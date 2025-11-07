Meran (ots) -Es gibt Orte, die zur Weihnachtszeit ein ganz eigenes Leuchten tragen - Meran ist einer davon. Wenn die Tage kürzer werden und die Luft nach Zimt und Kastanien duftet, verwandelt sich die charmante Kurstadt in Südtirol in ein glitzerndes Wintermärchen. Doch statt Kitsch und Hektik erwartet Sie hier etwas viel Wertvolleres: Ruhe, Stil und dieses besondere Gefühl, angekommen zu sein.Zwischen Palmen und schneebedeckten Gipfeln tanzt das Licht über die Passer, während der berühmte Meraner Weihnachtsmarkt vom 28.11.2025 bis 06.01.2026 zum Flanieren einlädt. Handgefertigte Geschenke, dampfender Glühwein, das leise Klingen der Turmglocken - hier spürt man, dass die Adventszeit noch das ist, was sie einmal war: eine Einladung, den Moment zu genießen. Und genau das gelingt am besten mit einem Kurzurlaub, der Körper und Seele verwöhnt.Nur wenige Schritte vom Lichtermeer der Stadt entfernt liegt das 3 Sterne Hotel Villa Westend, ein Haus voller Geschichte, Charme und herzlicher Gastfreundschaft. In seiner Jugendstilarchitektur schwingt der Zauber vergangener Zeiten mit und doch fühlt sich alles wunderbar vertraut an. Hier beginnt jeder Tag mit einem Frühstück, das nach frischen Brötchen, guter Laune und kleinen Glücksmomenten schmeckt - und endet mit einem Spaziergang entlang der winterlichen Passer und vielleicht einem Glas Südtiroler Wein im gemütlichen Salon.Ob Sie die Adventswochenenden für einen spontanen Kurztrip nutzen, die Weihnachtsfeiertage in festlicher Ruhe verbringen oder den Jahreswechsel mit Blick auf die verschneiten Berge feiern möchten - das Hotel Westend hat für jede Stimmung die passende Pauschale. Romantisch. Entspannt. Unaufgeregt. Genau das Richtige für alle, die dem Trubel entfliehen und sich selbst ein Stück Besinnlichkeit schenken wollen.Denn Meran zur Weihnachtszeit ist keine Bühne für großen Pomp, sondern für leise Wunder. Für Spaziergänge im warmen Mantel, für das erste Funkeln im Schnee, für Gespräche bei Kerzenschein. Und für all das, was zwischen den Jahren wirklich zählt.Erleben Sie den Zauber von Meran im Winter und gönnen Sie sich das schönste Geschenk: Zeit für sich. www.westend.itWeihnachtsmarkt-Pauschale vom 26.11. bis 17.12.20253 Nächte / 4 Tage ab EUR 285,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- SÜDTIROL GUEST PASS = kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Südtirols- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme, Nutzung der Pools)- 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- kostenloser Parkplatz direkt am Hotel- kostenloser Fahrradverleih direkt im HotelPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/6154017