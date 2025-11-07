DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTRUM INVTS 25/27 XS3099983598 10.11.2025 HZE/EOT
INTRUM INVTS 25/28 XS3099990296 10.11.2025 HZE/EOT
INTRUM INVTS 25/29 XS3099995337 10.11.2025 HZE/EOT
INTRUM INVTS 25/30 XS3099996814 10.11.2025 HZE/EOT
