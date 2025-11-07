MB Way, JKOPay, Paidy, Airtel Mobile Money, MTN Mobile Money, Paga, MVola, Spenn, Mercado Pago und Banküberweisungen in Nigeria sind jetzt über Xsolla verfügbar

Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwicklern bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele hilft, hat heute neue lokale Zahlungsmethoden in wichtigen Märkten in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika angekündigt. Diese Erweiterung, die rechtzeitig zur Hochsaison der Feiertage erfolgt, hilft Entwicklern, Reibungsverluste beim Bezahlvorgang zu reduzieren und die saisonale Nachfrage in langfristiges Engagement umzuwandeln.

Die Erweiterung umfasst 10 neue lokale Zahlungsoptionen, die den Zahlungsgewohnheiten der Spieler in ihren Heimatmärkten entsprechen, darunter:

Europa: MB Way (Portugal) bietet eine landesweite, Mobile-first-Kasse mit sofortiger Bestätigung und breiter Akzeptanz.

MB Way (Portugal) bietet eine landesweite, Mobile-first-Kasse mit sofortiger Bestätigung und breiter Akzeptanz. Asien: JKOPay (Taiwan) bietet eine vertrauenswürdige mobile Geldbörse mit QR-Zahlungen und Treueprogramm; Paidy (Japan) bietet kartengestützte "Buy-Now-Pay-Later"-Zahlungen (BNPL) mit Einmalzahlung oder Ratenzahlung.

JKOPay (Taiwan) bietet eine vertrauenswürdige mobile Geldbörse mit QR-Zahlungen und Treueprogramm; Paidy (Japan) bietet kartengestützte "Buy-Now-Pay-Later"-Zahlungen (BNPL) mit Einmalzahlung oder Ratenzahlung. Afrika: Airtel Mobile Money (Tansania, Madagaskar) und MTN Mobile Money (Kamerun, Kongo-Brazzaville, Sambia) ermöglichen App-/USSD-Genehmigungen und Echtzeit-Bestätigungen; Paga (Nigeria) reduziert Kartenprobleme durch In-App-Wallet-Zahlungen; Banküberweisungen (Nigeria) erfüllen die Nachfrage nach Pay-by-Bank-Zahlungsströmen; MVola (Madagaskar) ist als führende Wallet des Landes landesweit verfügbar; Spenn (Ruanda, Sambia) bietet Wallet-basierte Zahlungen mit sofortiger Bestätigung.

Airtel Mobile Money (Tansania, Madagaskar) und MTN Mobile Money (Kamerun, Kongo-Brazzaville, Sambia) ermöglichen App-/USSD-Genehmigungen und Echtzeit-Bestätigungen; Paga (Nigeria) reduziert Kartenprobleme durch In-App-Wallet-Zahlungen; Banküberweisungen (Nigeria) erfüllen die Nachfrage nach Pay-by-Bank-Zahlungsströmen; MVola (Madagaskar) ist als führende Wallet des Landes landesweit verfügbar; Spenn (Ruanda, Sambia) bietet Wallet-basierte Zahlungen mit sofortiger Bestätigung. Lateinamerika: Mercado Pago (Uruguay) bietet eine führende regionale Wallet mit mehreren Finanzierungsquellen und Bestätigungen in Echtzeit.

"Der Erfolg von Feiertagsneuheiten entscheidet sich an der Kasse", so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Indem wir bevorzugte lokale Zahlungsmethoden hinzufügen, denen die Spieler bereits vertrauen, von digitalen Wallets in Afrika und Lateinamerika bis hin zu BNPL-Optionen in Japan und mobilen Wallets in Taiwan und Portugal, helfen wir Studios dabei, die Nachfrage während der Feiertage in langfristige Kundenbeziehungen umzuwandeln."

In diesen Regionen übertreffen mobile Wallets, Pay-by-Bank und flexible Kreditoptionen weiterhin traditionelle Karten, insbesondere bei jüngeren, mobilen Spielern. Die Anpassung an lokale Zahlungssysteme ermöglicht sofortige Bestätigungen, vertraute Authentifizierungsverfahren und wesentlich höhere Abschlussraten während der Spitzenzeiten in der Weihnachtszeit.

Weitere Informationen über die erweiterte Zahlungsabdeckung von Xsolla und die Aktivierung dieser Methoden finden Sie unter: xsolla.pro/RNPM25

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

