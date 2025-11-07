© Foto: Alexander Stein - JOKER

China arbeitet an neuen Exportlizenzen für Seltene Erden. Doch von einem echten Kurswechsel kann keine Rede sein - Washingtons Erwartungen bleiben unerfüllt.China entwickelt derzeit ein neues Lizenzsystem für den Export von Seltenen Erden. Nach Angaben mehrerer Brancheninsider soll das Verfahren den Handel beschleunigen, aber keine vollständige Aufhebung der bestehenden Beschränkungen bedeuten. Das Handelsministerium habe einigen Exporteuren signalisiert, dass sie künftig vereinfachte Genehmigungen beantragen könnten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Quellen gegenüber Reuters. Machtinstrument im Handelskonflikt Mit einem Anteil von mehr als 90 Prozent an der weltweiten Produktion …