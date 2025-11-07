Nach dem Abverkauf am Donnerstag eröffnen die Börsen in den USA auch am Freitag tief im Minus. Grund dafür sind anhaltende Zweifel an der Bewertung der KI-Aktien - und miserable Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen. Die Börsen in den USA setzen am Freitagnachmittag erneut zu einer Talfahrt an. Kurt vor 17 Uhr notierte der Dow Jones zwar nur 0,35 Prozent im Minus, die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq gaben jedoch 1,6 Prozent oder 370 Punkte ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
