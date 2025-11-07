© Foto: Unsplash

Der US-Dollar hat sich zuletzt erstaunlich stabil gezeigt. Doch die Währung könnte vor einem dramatischen Wendepunkt stehen - einem Absturz ähnlich wie nach dem Platzen der Internetblase, sagen Strategen.Lange galt der US-Dollar als sicherer Hafen - gestützt durch starke Aktienmärkte, Kapitalzuflüsse und die Dominanz der Wall Street. Doch ausgerechnet diese Stärke könnte sich bald gegen ihn wenden. In einer aktuellen Analyse zieht Richard Cochinos, Chefstratege für Devisen bei RBC Capital Markets Parallelen zur Zeit nach dem Jahr 2000: Als Kapital nach dem Platzen der Dotcom-Blase aus überbewerteten US-Anlagen abfloss, verlor der Greenback zwischen 2001 und 2008 rund 40 Prozent an Wert. …