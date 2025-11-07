Vorstand und Sonderausschuss handeln zum Schutz und zur Maximierung des Wertes für die Aktionäre

Vancouver, British Columbia - 5. November 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-future-growth-and-strong-share-price-appreciation/ -) gab bekannt, dass sein Vorstand (der "Vorstand") auf Empfehlung eines kürzlich gebildeten Sonderausschusses seiner unabhängigen Direktoren (der "Ausschuss") einen Aktionärsrechteplan (der "Plan") verabschiedet hat, der sofort in Kraft tritt.

Nach Prüfung der jüngsten Handelsvolumina und -aktivitäten hat der Vorstand den Plan verabschiedet, um sicherzustellen, dass alle Aktionäre des Unternehmens im Falle eines unerwünschten Übernahmeangebots oder eines anderen Versuchs, die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen (einschließlich eines "schleichenden Übernahmeangebots"), gleich und fair behandelt werden. In Bezug auf solche Transaktionen soll der Plan unter anderem Folgendes bewirken:

- potenzielle Bieter dazu anzuhalten, die Aktionäre von Gold Royalty fair und gleich zu behandeln und die Kontrollprämien und den Wert für die Aktionäre zu erhalten; und

- dem Vorstand und den Aktionären ausreichend Zeit zu geben, um auf der Grundlage fundierter Informationen angemessen zu reagieren und die geltenden gesetzlichen Rechte zu schützen.

Der Plan wurde nicht als Reaktion auf ein bestimmtes Übernahmeangebot oder einen anderen Vorschlag zur Übernahme der Kontrolle über das Unternehmen verabschiedet, und dem Unternehmen sind keine derartigen anstehenden oder geplanten Übernahmeangebote oder anderen Vorschläge bekannt.

Gemäß dem Plan wird für jede am Stichtag, dem 17. November 2025, im Umlauf befindliche Stammaktie von Gold Royalty ein Recht ausgegeben, und danach wird automatisch ein Recht an jede neue von Gold Royalty ausgegebene Stammaktie geknüpft. Jedes Recht kann ausgeübt werden, wenn eine Person das wirtschaftliche Eigentum an 15 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Stammaktien erwirbt, ohne die zulässigen Angebotsbestimmungen des Plans einzuhalten. Unter diesen Umständen berechtigt jedes Recht den Inhaber (mit Ausnahme der erwerbenden Person) zum Kauf zusätzlicher Gold Royalty-Stammaktien zu einem Abschlag auf den dann geltenden Marktpreis. Der Plan enthält einen Mechanismus, der eine höhere Schwelle von 20 % für alle Unternehmen vorsieht, die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen und gemeinsamen Akteuren keine Stillhaltevereinbarung oder ähnliche Vereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen haben.

Die Ausgabe der Rechte hat keinen Einfluss auf den Handel mit den Stammaktien von GRC, und es sind keine weiteren Maßnahmen seitens der Aktionäre erforderlich. Der Plan hat eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren, sofern er innerhalb von zwölf Monaten nach seiner Verabschiedung von den Aktionären ratifiziert wird. Wird der Plan von den Aktionären nicht ratifiziert, erlöschen der Plan und alle im Rahmen dessen ausgegebenen Rechte.

Der Plan ist in einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company als Rechtevermittler vom 5. November 2025 enthalten, deren vollständiger Wortlaut im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltene Zusammenfassung des Plans unterliegt in ihrer Gesamtheit dem vollständigen Wortlaut des Plans.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das unseren Aktionären langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Hüttenerlös-Lizenzgebühren für Goldgrundstücke in Nord- und Südamerika.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Vorteile des Plans für das Unternehmen und die Aktionäre, der Genehmigung des Plans durch die Aktionäre des Unternehmens und dem Zeitpunkt dieser Genehmigung sowie dem Fokus und der Mission des Unternehmens. Solche Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "voraussehen" oder ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der dem Unternehmen zugrunde liegenden Projekte, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenanteilen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung, Genehmigung, Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter den Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

