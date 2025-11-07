Goldman Sachs: Schaffen die Bullen die 800-USD-Hürde?

Strategische Wende mit KI-Fokus!

Rückblick

Die Aktie von Goldman Sachs befindet sich in einer starken Aufwärtsbewegung. Im September wurde ein neues Allzeithoch bei 825,25 USD erreicht. Dies signalisierte eine anhaltend hohe Kaufbereitschaft. Danach folgte ein Pullback zum EMA 50. Nach einem bullischen Impuls im Oktober ging es seitwärts weiter.

Goldman Sachs-Aktie: Chart vom 07.11.2025, Kürzel: GS, Kurs: 765.13 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Geht es nachhaltig über 800 USD, wäre dies der Startschuss zum Angriff auf das Allzeithoch. Danach wäre ein Zielbereich zwischen 850 und 860 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die erste wichtige Unterstützung liegt bei 760 USD. Fallen die Notierungen darunter, wäre das Setup negiert. Unterhalb von 740 USD wären die Bären am Zug.

Meinung

Es gibt Berichte über eine strategische Neuausrichtung unter CEO David Solomon mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. Goldman Sachs plant, KI sowohl zur Optimierung interner Prozesse als auch als Dienstleistung für institutionelle Kunden anzubieten, was als potenziell lukratives neues Geschäftsfeld gilt. Charttechnisch muss die Aktie die wichtige Hürde bei 800 USD überwinden. Scheitert dieser Versuch, könnte ein rascher Kursrückgang folgen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 247.08 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.56 Mrd. USD

Meine Meinung zu Goldman Sachs ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025

