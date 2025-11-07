Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen am Uni-Michigan-Index - deutlich stärker ein als erwartet. "Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte ...

