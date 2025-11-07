Sechs neue Produkte eine wiederbelebte "neue Norton", vernetzte Technologie, AR-basierte Heads-Up-Display-Helme, eine neue Zubehörserie und eine Roadmap für Europa unterstreichen die Präsenz von TVSM auf der weltweit größten Zweiradmesse.

Die TVS Motor Company (TVSM) ein weltweit führender Hersteller von Zwei- und Dreirädern stand im Mittelpunkt der EICMA 2025 und feierte ein bahnbrechendes Debüt auf der weltweit größten Motorradmesse. Mit einer beeindruckenden Präsenz auf der Messe stellte TVS sechs neue Produkte aus den Bereichen Verbrennungsmotoren und thermische Antriebe, fortschrittliche Fahrassistenzgeräte einschließlich AR-basierter Heads-Up-Display-Helme, eine atemberaubende neue Zubehörpalette, vernetzte Technologie, die die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine verbessert, sowie seine Roadmap für die Expansion in Europa vor.

Sudarshan Venu, Vorsitzender der TVS Motor Company, kommentierte den ersten Auftritt von TVSM auf der EICMA wie folgt: "TVS ist ein Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition ein Bekenntnis zu Kundenzufriedenheit, Qualität und einem Fokus auf Innovation und Technologie. Heute gehören wir zu den weltweit führenden Herstellern von Zweirädern mit einem bedeutenden Marktanteil in über 50 Ländern. 35 Prozent unserer Einnahmen stammen aus dem Ausland. Mit dem Debüt von TVSM auf der EICMA unterstreichen wir unser Bestreben, Kunden in Europa mit Leidenschaft, Präzision und Stolz zu bedienen. Mit der Leistungsfähigkeit unseres bestehenden Portfolios, den sechs neuen Modellen, den Kompetenzen unserer vier Kompetenzzentren in Indien, Singapur, Bologna und Großbritannien sowie eine wiederbelebte Norton sind wir bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Die Produktpräsentation von TVSM auf der EICMA wird angeführt von (a) dem TVS RTX 300 einem neuen Maßstab im Segment der Adventure-Tourer (b) dem TVS X einer von Grund auf elektrischen, schlanken, aerodynamischen Maschine, vollgepackt mit segmentweit ersten Innovationen (c) dem TVS M1-S dem ersten elektrischen Maxi-Roller des Unternehmens (d) dem Tangent RR Concept einem revolutionären Supersport-Motorrad mit Monocoque-Hilfsrahmen (e) dem TVS eFX three O dem bislang leistungsstärksten Elektromotorrad-Konzept des Unternehmens und (f) dem TVS RTR HyprStunt Concept einem revolutionären neuen Konzept für alltägliche urbane Sportmotorräder.

Bei der Eröffnung der EICMA sagte Peyman Kargar, President, International Business, bei der TVS Motor Company: "Es ist ein bedeutender Moment, auf der EICMA zu sein, um den Beginn eines mutigen neuen Kapitels für das Unternehmen zu markieren. Unsere Geschichte ist geprägt von technischer Exzellenz, Zuverlässigkeit und Leidenschaft. Für uns ist Mobilität nicht nur Bewegung, sondern Emotion, Freiheit und Verbindung. Wir sind uns bewusst, dass Europa nicht nur ein Markt ist, sondern ein Ort, an dem Emotionen und Exzellenz in der Mobilität gefeiert werden. Deshalb sind wir nicht nur mit der TVSM-Produktpalette hier, sondern auch mit der legendären Marke Norton. Wir bringen nicht nur neue Produkte auf den Markt, sondern auch modernste Sicherheitsausrüstung, Fahrzubehör, vernetzte Funktionen, Accessoires und einen Kundenservice von Weltklasse. Wir sind bereit, in neue Länder in Europa zu expandieren, und wir sind auf lange Sicht hier."

TVSM-Präsentation auf der EICMA 2025

(Detaillierte Produktbeschreibungen und Spezifikationen im Anhang)

Angrenzend an den TVS-Pavillon befindet sich die wiederauflebende "neue" Norton-Reihe, die auf zeitlosen Werten wie Design, Dynamik und Detailtreue basiert und für eine neue Generation von Fahrern neu konzipiert wurde. In den letzten fünf Jahren hat TVSM 200 Millionen Pfund in die Wiederbelebung der legendären Marke investiert, die auf 127 Jahren Geschichte, Innovation und Rennsportruhm basiert. Norton ist nun bereit, das Premium-Motorradfahren neu zu definieren!

Von Hochleistungsmotorrädern bis hin zu genreprägenden Elektrorollern definiert TVS Motor das Motorradfahren der Mittelklasse und die urbane Mobilität für europäische Ansprüche neu.

Das erste der sechs neuen Modelle, das in Europa auf den Markt kommt, ist das TVS RTX 300, ein neuer Maßstab für Adventure-Touring. Basierend auf der RT-XD4-Plattform vereint es die Rallye-Rennsport-DNA von TVS mit raffiniertem Design und Komfort, der für moderne Entdecker geeignet ist. Ob auf rauen europäischen Trails oder beim Cruisen über Alpenpässe das TVS RTX 300 bietet die perfekte Balance zwischen Leistung und Eleganz. Das TVS RTX 300 wird im ersten Quartal 2026 in Italien zum Preis von 5.199 Euro erhältlich sein.

Mit nachhaltiger Mobilität für alle als Kernaufgabe sind die beiden Elektro-Scooter TVS X und TVS M1-S eine Verschmelzung von globaler Sensibilität, asiatischer Genialität und europäischer Finesse, die für anspruchsvolle Stadtfahrer entwickelt wurden. Der TVS M1-S wurde von unserem Team im Singapore Centre of Excellence entworfen und ist ein mutiger Sprung in die Zukunft der urbanen Mobilität. Sein stromlinienförmiges, von Maxi-Rollern inspiriertes Design bietet unvergleichlichen Komfort und Straßenpräsenz. Sein 12,5-kW-Motor ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 50 km/h in 3,7 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h und einer 4,4-kWh-Batterie. Er wird Ende 2026 in Europa auf den Markt kommen.

Der bahnbrechende TVS X ist ein Elektrofahrzeug, das in Indien für den globalen Markt entworfen, entwickelt und hergestellt wurde. Der TVS X ist ein schlankes, aerodynamisches Fahrzeug, das mit zahlreichen Innovationen im Bereich EV-Antriebsstrang, Architektur und Konnektivität aufwartet. Er bietet eine unübertroffene Mischung aus Agilität und Kontrolle und ist mit Android Auto, Google Maps-Navigation und einem Qualcomm-basierten Infotainment-System ausgestattet, das das vernetzte Fahrerlebnis neu definiert. Er wird Ende 2026 in Europa auf den Markt kommen.

Das TVS RTR HyprStunt Concept wurde für präzises Stuntfahren und aggressive Fahrten in der Stadt entwickelt. Es ist ein kühnes mechanisches Statement, das neue Maßstäbe in Sachen Leichtigkeit, Agilität und urbaner Fahrdynamik setzt.

Einen Vorgeschmack auf die Zukunft geben zwei weitere Motorradkonzepte das brandneue TVS Tangent RR Concept und das TVS eFX three O. Das TVS Tangent RR Concept ist der Vorbote eines revolutionären Supersport-Designs, das auf über vier Jahrzehnten Wettbewerbserfahrung von TVS Racing basiert. Sein Monocoque-Hilfsrahmen besteht aus intelligenten Verbundwerkstoffen, die seine Aerodynamik verbessern und die Leistung steigern.

Das TVS eFX three O definiert die Leistung von Elektromotorrädern neu und wurde entwickelt, um neue Maßstäbe im Straßenmotorradsport zu setzen. Es wurde für den modernen urbanen Fahrer entwickelt und seine futuristische Silhouette vermittelt pure elektrische Kraft durch ein Design, das straff, minimalistisch und dennoch ausdrucksstark, intelligent und doch intuitiv ist.

Auf der EICMA hat TVS Motor in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Start-up Aegis Rider auch die AR-fähigen Heads-up-Display-Helme (HUD) vorgestellt. Der Helm Aegis Rider Vision sorgt dafür, dass der Fahrer sich auf die Straße konzentrieren kann, und nutzt räumliche Verankerung und AR-Technologie, um wichtige Informationen über ein Heads-up-Display mit einer einzigartigen, patentierten Technologie anzuzeigen. Das AR-Display verbessert das Situationsbewusstsein durch Echtzeit-Navigation, Gefahrenwarnungen und Anrufbenachrichtigungen, ohne den Fahrer abzulenken ein Quantensprung in Sachen Fahrerlebnis und intelligente Konnektivität.

Unter den vernetzten Technologien, die die Kompatibilität zwischen Fahrer und Maschine verbessern, hat TVSM die Integration von Android Auto in das TVS X vorgestellt. Die Konnektivitätssuite bietet Fahrern müheloses drahtloses Koppeln, intelligente Navigation, Freisprechen und Unterhaltung über Google Assistant und verbindet so die Anforderungen des modernen Stadtlebens perfekt mit nahtloser Mobilität. Ebenfalls zu sehen ist das in die Smartwatch integrierte TVS iQube, das die Art und Weise, wie Fahrer mit ihren Fahrzeugen in Verbindung stehen, neu definiert. Die Integration bietet Echtzeit-Zugriff auf wichtige Updates, darunter Fahrzeugstatus, Batterieinformationen, Reifendruck, Sicherheitswarnungen sowie eine Vielzahl nativer Uhrenfunktionen.

Die umfangreiche Produktpalette der TVS Motor Company auf der EICMA 2025 umfasst auch ein breites Spektrum marktführender Produkte, die die unübertroffene Fähigkeit des Unternehmens unterstreichen, jedes Fahrersegment zu bedienen. Dazu gehören der TVS Jupiter, der TVS NTORQ, der TVS Raider und der TVS iQube. Die Flaggschiff-Sportmotorräder der Mittelklasse von TVSM die vollverkleidete TVS RR 310 und das Naked-Street-Sportmotorrad TVS RTR 310 sowie eine limitierte Carbonfaser-Variante der TVS RR 310 und eine maßgeschneiderte Build-to-Order-Variante der TVS RTR 310 sind ebenfalls zu sehen. TVSM präsentiert zwei Versionen des Roadsters TVS Ronin eine Standardversion und eine mit einem kompletten Zubehörpaket -, die Liebhaber des Neo-Retro-Stils ansprechen. Zwei elegante und technologisch fortschrittliche E-Bikes ziehen ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich.

Ebenfalls zu sehen ist das umfangreiche Sortiment an Premium-Merchandise-Artikeln und Zubehör von TVSM, das die Rennsporttradition und den Lifestyle-Appeal des Unternehmens widerspiegelt. Das Sortiment umfasst hochwertige Helme, Motorradbekleidung, Trinkrucksäcke, Bluetooth-Gegensprechanlagen und Lifestyle-Bekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Mützen und Lederjacken.

Über die TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE:532343 und NSE: TVSMOTOR) ist ein weltweit renommierter Hersteller von Zwei- und Dreirädern, der sich mit vier hochmodernen Produktionsstätten in Indien und Indonesien für Fortschritt durch nachhaltige Mobilität einsetzt. Basierend auf unserer 100-jährigen Tradition von Vertrauen, Wertschätzung und Leidenschaft für unsere Kunden sind wir stolz darauf, durch innovative und nachhaltige Prozesse international anerkannte Produkte von höchster Qualität herzustellen. TVS Motor ist das einzige Zweiradunternehmen, das den renommierten Deming-Preis gewonnen hat. Unsere Produkte sind in den J.D. Power IQS APEAL-Umfragen und der J.D. Power-Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit dem Kundenservice in ihren jeweiligen Kategorien führend. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz in Großbritannien ist eine der emotionalsten Motorradmarken der Welt. Unsere Tochtergesellschaft im Bereich der persönlichen E-Mobilität, die TVS e-bike Company AG, hat eine führende Position auf dem E-Bike-Markt in der Schweiz. Die TVS Motor Company ist bestrebt, in den über 90 Ländern, in denen wir tätig sind, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

TVS STELLT SEINEN GLOBALEN ADVENTURE RALLY TOURER RTX 300 AUF DER EICMA VOR

Das TVS RTX 300 setzt neue Maßstäbe für Adventure-Tourer und vereint Rennpräzision und Alltagskomfort auf einer einzigen Plattform. Basierend auf der RT-XD4-Plattform verbindet sie die Rallye-Rennsport-DNA von TVS mit raffiniertem Design und Komfort, der für moderne Entdecker geeignet ist. Ob auf rauen europäischen Trails oder beim Cruisen über Alpenpässe das TVS RTX 300 bietet die perfekte Balance zwischen Leistung und Gelassenheit.

Technisches Kraftpaket

Angetrieben von einem 299,1 cm³ großen, flüssigkeitsgekühlten DOHC-Motor mit 36 PS und 28,5 Nm liefert das TVS RTX 300 sofortiges Drehmoment und außergewöhnliche Zugkraft in unterschiedlichem Gelände. Sein leichter Stahlgitterrahmen und die Aluminiumschwinge sorgen für Agilität, während ein 6-Gang-Getriebe mit Assist- und Rutschkupplung reibungslose Übergänge in anspruchsvollem Gelände garantiert.

Abenteuerbereites Design

Die hohe Bodenfreiheit (200 mm) und der leicht zugängliche Sitz mit einer Höhe von 835 mm geben unterschiedlichen Fahrern Sicherheit. Der breitere Lenker, die aufrechte Sitzposition und der geformte Tank sorgen für Komfort auf langen Strecken. Das Design ist selbstbewusst kühn und doch ausgewogen mit adaptiver Beleuchtung und minimalistischen, vom Rallyesport inspirierten Elementen.

Intelligente Konnektivität

Die SmartXonnect-Schnittstelle bietet Navigationsunterstützung, Block-Route-Mapping und digitale Dokumentenspeicherung. Mit Sprachsteuerung, GoPro-Integration und Echtzeit-Tracking ist das TVS RTX 300 ein Tourenrad, das eng mit seinem Fahrer verbunden ist.

Wichtige Spezifikationen und Merkmale

Motor: 299,1 cm³, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC

Leistung/Drehmoment: 36 PS bei 9000 U/min, 28,5 Nm bei 7000 U/min

Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Rutschkupplung, Quickshifter

Fahrgestell: Stahlgitterrohrrahmen, Aluminium-Guss-Schwinge

Federung: Einstellbare USD-Gabel, Monoshock mit 180 mm Federweg

Sitzhöhe: 835 mm, Bodenfreiheit: 200 mm

Technik: SmartXConnect: Karten-Spiegelung, GoPro-Steuerung, TPMS, Sprach-/Musiksteuerung

TVS BETRITT NEULAND MIT DREI KÜHNEN NEUEN KONZEPTEN AUF DER EICMA

Auf der EICMA 2025 schlägt die TVS Motor Company ein aufregendes neues Kapitel in ihrer traditionsreichen Geschichte voller Leistung, Innovation und Fahrerbindung auf. An der Spitze stehen drei bahnbrechende Konzepte: das TVS Tangent RR Concept, das TVS eFX three O Electric Concept und das TVS RTR HyprStunt Concept.

Zusammen bilden diese Modelle die neuen Säulen der Vision der TVS Motor Company, die den Fahrer in den Mittelpunkt von Innovation, Leistung und täglicher Begeisterung stellt. Jedes dieser Modelle wurde entwickelt, um ein immersives Erlebnis zu bieten, das die Grenzen des Motorradfahrens für ein globales Publikum erweitert.

Das TVS Tangent RR Concept greift die Rennsporttradition von TVSM auf und verbindet pure sportliche Emotionen mit Alltagstauglichkeit. Es wurde für diejenigen entwickelt, die bei jeder Fahrt den Nervenkitzel der Rennstrecke suchen, und bringt die Authentizität der DNA eines Meisterschaftssiegers auf die offene Straße. Mit einem Monocoque-Hilfsrahmen aus intelligenten Verbundwerkstoffen, der es äußerst aerodynamisch und leicht macht, schafft das TVS Tangent RR Concept eine unverwechselbare Verbindung zwischen Mensch, Maschine und dem Drang, jeden Tag schneller und weiter zu fahren. Die Fahrer werden Teil eines Vermächtnisses und schließen sich einer Gemeinschaft an, die Wert auf Spitzenleistung, Adrenalin und Ambitionen legt.

Das TVS eFX three O definiert neu, wofür ein Elektromotorrad steht es bietet einen leisen, kraftvollen und extrem sanften Antrieb, der sowohl den täglichen Weg zur Arbeit als auch Wochenendausflüge verändert. Entwickelt, um neue Maßstäbe im Straßenmotorradsport zu setzen, kanalisiert seine futuristische Silhouette rohe elektrische Kraft durch ein Design, das straff, minimalistisch und dennoch ausdrucksstark, intelligent und intuitiv ist. Das TVS eFX three O spricht Fahrer an, die ein zukunftsweisendes Mobilitätserlebnis suchen, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Fahrspaß von der Masse ab. Seine innovative Form hat einen unverwechselbaren Fluss, der durch Windkanäle und digitale Modellierung geformt wurde.

Ein volldigitales Cockpit bietet nahtlose Integration durch das SmartXonnect-System und ermöglicht Fahrdiagnosen, Live-Kartierung und Energiemanagement über Smartphone oder Wearable-Schnittstelle. Ein schwebendes Halo-Licht ein dünner, schwebender Ring mit Vision-Technologie der nächsten Generation ein drittes Auge, vermittelt einen Eindruck davon, wie die Zukunft aussehen könnte.

Das RTR HyprStunt Concept schafft eine neue Welle im urbanen Sportmotorradfahren. Es ist auf Junggebliebene und Stadtliebhaber zugeschnitten und wurde für präzises Stuntfahren und urbane Aggressivität entwickelt. Beim TVS RTR HyprStunt Concept geht es darum, sich im Verkehr abzuheben, jedes Kurvenfahren zu genießen und das tägliche Fahren nicht nur effizient, sondern auch aufregend zu gestalten.

Zusammen sind diese Konzeptmodelle Leuchttürme, die das Verständnis der TVS Motor Company für die sich wandelnden Lebensstile und Wünsche der Fahrer demonstrieren. Das TVS Tangent RR Concept, das eFX three O und das TVS RTR HyprStunt Concept positionieren TVS nicht nur als führend in Sachen Leistung, sondern auch als Vorreiter bei der Gestaltung der nächsten Generation von Motorrad-Erlebnissen und bieten jedem Fahrer, vom erfahrenen Enthusiasten bis zum Stadtentdecker, ein Gefühl von Nervenkitzel und Adrenalin.

