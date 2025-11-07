© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Die Kosten in Deutschland explodieren - besonders bei den Dingen, die kaum jemand vermeiden kann: Wohnen und Mobilität. Selbst das Notwendige wird zum Luxusgut.Für viele deutsche Haushalte wird der Alltag spürbar teurer - nicht durch Luxusgüter, sondern durch das, was man braucht, um zu leben und zur Arbeit zu kommen. Von 2010 bis 2022 haben sich Wohnimmobilienpreise um rund 94 Prozent erhöht, während die Einkommen gleichzeitig nur um etwa 35 Prozent wuchsen. Damit sind Häuser und Wohnungen fast drei Mal so stark im Preis gestiegen wie die Löhne. Das bedeutet: Wer sich vor 15 Jahren mit durchschnittlichem Gehalt ein Eigenheim leisten konnte, hat heute kaum noch eine Chance - selbst bei …