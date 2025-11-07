Nach einer bereits langanhaltenden Börsenrally in diesem Jahr sehen die Expertinnen und Experten von J.P. Morgan Asset Management Anzeichen zunehmender Übertreibungen insbesondere im Bereich der Small Caps. Spekulative Anleger treiben nach Einschätzung von Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management, derzeit Kurse von Unternehmen in die Höhe, deren Fundamentaldaten die Bewertungen kaum rechtfertigen. Chancen sieht Quinsee gemäß der jüngsten Ausgabe der "Global Equity Views" von J.P. Morgan Asset Management insbesondere in Value-Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.