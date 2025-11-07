Nach einer bereits langanhaltenden Börsenrally in diesem Jahr sehen die Expertinnen und Experten von J.P. Morgan Asset Management Anzeichen zunehmender Übertreibungen insbesondere im Bereich der Small Caps. Spekulative Anleger treiben nach Einschätzung von Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management, derzeit Kurse von Unternehmen in die Höhe, deren Fundamentaldaten die Bewertungen kaum rechtfertigen. Chancen sieht Quinsee gemäß der jüngsten Ausgabe der "Global Equity Views" von J.P. Morgan Asset Management insbesondere in Value-Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
