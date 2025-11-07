DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher im November eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 50,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Oktober lag er bei 53,6.

Fed-Vize für vorsichtige Herangehensweise bei Zinssenkungen

Fed-Vize Philip Jefferson hat in einem Redetext die Ansicht bekräftigt, dass eine Zinssenkung im Dezember eine knappe Entscheidung bleibt. Jefferson sagte, er habe die Zinssenkung der vergangenen Woche befürwortet, da die Risiken einer schwächeren Arbeitsmarktlage zugenommen hätten. Dieser Schritt bringe die Zinsen näher an ein neutrales Niveau, das die Wirtschaftstätigkeit weder bremse noch stimuliere, lasse sie aber immer noch darüber, sagte Jefferson.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Okt Erwerbsquote 65,3% (Sep: 65,2%)

Kanada Okt Erwerbsfähige +17.300 gg Sep

Kanada Okt Stundenlöhne +3,5% gg Vorjahr

Kanada Okt Beschäftigte PROGNOSE: -5.000

Kanada Okt Beschäftigte +66.600 gg Sep

Kanada Okt Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,1%

Kanada Okt Arbeitslosenquote 6,9% (Sep: 7,1%)

November 07, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

