© Foto: MLP-SE

MLP geht davon aus, in diesem Jahr gut zehn Prozent weniger zu verdienen. Während noch im August ein Ebit zwischen 100 und 110 Millionen Euro erwartet wurde, senkte MLP seine Prognose auf 90 bis 100 Millionen Euro.Der Finanzdienstleister MLP hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das im SDAX notierte Unternehmen teilte am Freitag mit, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 90 bis 100 Millionen Euro liegen dürfte. MLP hatte bislang zehn Millionen Euro mehr in Aussicht gestellt. Der Gewinn könnte wegen möglicher Sondereffekte im Zusammenhang mit einer geplanten Anpassung der Geschäfte im Immobilienbereich sogar noch geringer ausfallen. Die Aktie crashte am Freitag um …