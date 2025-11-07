Der Vertrag mit einer 20jährigen Laufzeit begründet eine Partnerschaft mit einer neu gegründeten Organisation und dient der Energieversorgung in Zentral- und Osteuropa.

Der Deal wird durch das Investment von Venture Global in eine Rückvergasungsanlage am LNG-Import-Terminal in Alexandroupolis möglich, wo LNG aus den USA angeliefert wird.

Heute haben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und ATLANTIC SEE LNG TRADE S.A. aus Griechenland den Abschluss eines Verkauf- und Kaufvertrages Sales and Purchase Agreement SPA) über den Kauf von mindestens 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr (million tonnes per annum MTPA) von flüssigem Erdgas (liquefied natural gas -LNG) aus den USA von Venture Global bekannt gegeben. Die Laufzeit des Vertrags beträgt zwanzig Jahre und er tritt 2030 in Kraft. Atlantic-See hat gemäß dem Vertrag die Möglichkeit, größere Mengen zu kaufen.

Atlantic-See LNG ist ein neu geschaffenes Joint Venture, das in dieser Woche auf der 6.Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (PTEC)-Konferenz vorgestellt wurde. Diese Veranstaltung fand in Athen, Griechenland, statt und wurde von den griechischen Unternehmen AKTOR und DEPA organisiert. Der Deal ist der erste dieser Art, der über die langfristige Lieferung von LNG mit einem US-Exporteur abgeschlossen wurde. Er markiert den Beginn einer dynamischen und wachsenden Partnerschaft zwischen Atlantic-See LNG und Venture Global.

Die Bekanntgabe dieses Liefervertrages folgt dem Investment von Venture Global in eine Wiedervergasungsanlage am LNG-Import-Terminal in Alexandroupolis, die derzeit 25 der Gesamtkapazität des Terminals ausmacht. Der Alexandroupolis LNG FSRU-Terminal und der Süd-Nord 'Vertikale Korridor' werden für die Sicherstellung der Energieversorgung in Zentral- und Osteuropa entscheidend sein, denn sie bilden eine neue Route für erschwingliches US-Erdgas für diese Region.

"Venture Global freut sich sehr, die Energiepartnerschaft mit Griechenland auszuweiten und mehr LNG in diese Region zu liefern, nachdem wir zuvor in den vertikalen Korridor über den Terminal in Alexandroupolis investiert haben," sagte Venture Global CEO Mike Sabel "Diese strategisch bedeutende Infrastruktur und dieser Vertrag markieren den Anfang von Lieferungen von LNG aus den USA nach Zentral- und Osteuropa. So kann der Energiemix dort diversifiziert werden und es wird eine sichere Lieferquelle erschlossen. Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft mit regionalen Akteuren wie der neu gegründeten Atlantic-See LNG. Wir sind dankbar für die starke Unterstützung durch President Trump, Secretary Burgum, Secretary Wright, Botschafter Guilfoyle und anderen Vertretern auf beiden Seiten des Atlantiks, die den Handel von amerikanischem LNG fördern."

Über Venture Global

Venture Global ist ein amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG). Das Unternehmen verfügt über eine Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von 100 MTPA. Venture Global hat die Produktion von LNG 2022 aufgenommen und ist nun einer der bedeutendsten LNG-Exporteure der Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Unternehmen bietet LNG-Produktion, Transport von Erdgas sowie Rückvergasung. Die drei ersten größeren Projekte sind Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG und befinden sich in Louisiana am Golf von Amerika. Venture Global entwickelt dort auch Projekte zum Einschluss und zur Abspaltung von Kohlenstoff.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen. Diese unterliegen den Safe Harbor-Bestimmungen gemäß Absatz 27A des Securities Act von 1933 (der "Securities Act") und Absatz 21E des Securities Exchange Act von 1934 (der "Exchange Act") in ihrer jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über Vergangenheitsereignisse sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen lassen sich diese an Formulierungen wie "dürfen", "würde", "werden", "könnte", "sollte", "erwarten", "planen", "Projekt", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "Ziel" oder "fortfahren" oder deren Verneinung oder ähnlichen Wendungen erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, denen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über uns zugrunde liegen, können Aussagen über unsere zukünftigen Leistungen, unsere Verträge, unsere Strategien für zukünftiges Wachstum und voraussichtliche Trends beinhalten, die einen Einfluss auf uns haben. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, basierend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse. Es gibt jedoch wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere Ergebnisse, unser Aktivitätsumfang, unsere Leistungen und unsere Errungenschaften deutlich von den Prognosen abweichen. Dazu gehören folgende Faktoren: deutlicher Mehrbedarf an Kapital für den Bau und die Fertigstellung von zukünftigen Projekten und dazugehörigen Assets und möglicherweise unsere Unfähigkeit, entsprechende Finanzierungen überhaupt oder zu annehmbaren Bedingungen zu erschließen; unsere Unfähigkeit, Kosten für unsere Projekte genau im Voraus zu kalkulieren und das Risiko, dass der Bau und der Betrieb unserer Pipelines für Erdgas sowie Pipeline-Verbindungen für unsere Projekte die Kostenvorhersagen übersteigen oder dass sie sich aufgrund fehlender Genehmigungen von Behörden verzögern; Risiken im Hinblick auf die Entwicklung, Personalkosten, Verfügbarkeit von Facharbeitern, betriebliche Gefahren und sonstige Risiken; Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung des Welthandels, internationale Handelsabkommen und die Rolle der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unserem EPC und unseren Vertragspartnern bei dem erfolgreichen Abschluss unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Vertragspartner, ihre Verpflichtungen gemäß den Verträgen zu erfüllen; unterschiedliche wirtschaftliche und politische Faktoren wie zum Beispiel Opposition von Umwelt- oder sonstigen öffentlichen Interessengruppen oder mangelnde Unterstützung von örtlichen und kommunalen Behörden, die für die Durchführung unserer Projekte erforderlich ist, was den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau oder den Betrieb unserer Projekte negativ beeinflussen könnte sowie Risiken, die sich auf andere Faktoren beziehen, die unter "Item 1A.-Risk Factors" in unserem Jahresgeschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr, das bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in folgenden derartigen Dokumenten dargelegt sind.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für vernünftig halten. Wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen aufgrund von folgenden Ereignissen oder Umständen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

