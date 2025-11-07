Google stattet sein beliebtes KI-Notiz-Tool NotebookLM mit Lernwerkzeugen aus. Das neueste Update soll zusätzlich noch weitere Verbesserungen mit sich bringen, teilte Google mit. Google stellt seinen beliebten KI-basierten Recherche- und Schreib-Assistenten NotebookLM noch breiter auf. Mit dem neuesten Update können alle Nutzer:innen auf Basis ihrer hochgeladenen Quellen, beispielsweise PDFs, Dokumenten oder Notizen, jetzt auch Lernkarten und personalisierte ...

