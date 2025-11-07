Investor Brad Gerstner, Gründer und CEO von Altimeter Capital sieht den jüngsten Rücksetzer bei Tech-Aktien nicht als einen Art Crash, oder Vorboten für einen Crash, sondern als überfällige Verschnaufpause, als Korrektur."Der Nasdaq ist seit April um 40 % gestiegen - da war klar, dass der Markt mal Luft holen muss", sagte Gerstner in einem Interview auf CNBC. Gerstner wurde unter anderem durch seine frühen Invests Grab oder Snowflake bekannt. Gerstner kann auf viele Jahre Erfahrung an der Wall Street ...

