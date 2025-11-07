EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D präsentiert digitales 3D-Mikroskop



07.11.2025 / 20:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 7. November 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, die Fertigstellung der Entwicklung eines digitalen 3D-Mikroskops bekanntzugeben. Das 3D-Mikroskop ist mit verschiedenen von Metavista3D angebotenen Displaygrößen kompatibel und für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Es kann beispielsweise als digitales 3D-Dentalmikroskop mit integrierter Detektionssoftware zur Erkennung von Karies, Zahnstein und künstlichen Zahnmaterialien eingesetzt werden. Weitere Anwendungsgebiete sind die Montage und Inspektion medizinischer Komponenten, der Einsatz als Schulungsmikroskop oder die Durchführung von Besprechungen in zahnärztlichen und medizinischen Einrichtungen. Die Echtzeit-Stereokamera überträgt Inhalte live und schafft so eine immersive und hochrealistische Behandlungsumgebung. Die Technologie eignet sich auch für minimalinvasive Eingriffe, bei denen eine Mini-Stereokamera dem medizinischen Team eine bemerkenswert realistische Ansicht des Mikroskop-Sichtfelds ermöglicht. Anders als viele gängige Systeme, die 3D-Inhalte üblicherweise nur einer Person über ein Headset anzeigen, ermöglicht die Lösung von Metavista3D die gemeinsame Visualisierung in Echtzeit. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, dieses innovative Produkt in unser bestehendes Portfolio aufzunehmen." Über Metavista3D: Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen hält über 20 Patente in diesem Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und weiteren Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

T: (702) 518-3220 Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/273673 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/273673

News Source: Metavista3D, Inc.





07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News