Halbleiter made in China im Bereich künstlicher Intelligenz können nicht mit Nvidias Spitzenchips mithalten - noch nicht. Dennoch haben es die chinesischen Techies geschafft Wege zu finden, eigene KI-Modelle zu entwickeln. Und das durchaus auf hohem Niveau. Der Schlüssel dafür: Billige Energie und riesige Rechenzentren mit Huawei-Technologie, die die chinesische KI-Offensive befeuern. "Peking betrachtet KI als Schlüsseltechnologie für nationale und wirtschaftliche Sicherheit", erklärt Wendy Chang, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.