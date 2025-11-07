Halbleiter made in China im Bereich künstlicher Intelligenz können nicht mit Nvidias Spitzenchips mithalten - noch nicht. Dennoch haben es die chinesischen Techies geschafft Wege zu finden, eigene KI-Modelle zu entwickeln. Und das durchaus auf hohem Niveau. Der Schlüssel dafür: Billige Energie und riesige Rechenzentren mit Huawei-Technologie, die die chinesische KI-Offensive befeuern. "Peking betrachtet KI als Schlüsseltechnologie für nationale und wirtschaftliche Sicherheit", erklärt Wendy Chang, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
