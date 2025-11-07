EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Smart City Expo schließt eine Rekordausgabe ab und fordert Städte auf, die globale Transformation anzuführen



07.11.2025 / 22:15 CET/CEST

BARCELONA, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), der führende internationale Gipfel für Städte und intelligente städtische Lösungen, der von der Fira de Barcelona organisiert wird, hat seine Ausgabe 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen. Mit mehr als 27.000 Teilnehmern aus 143 Ländern konzentrierte sich die Veranstaltung darauf, wie Städte die urbane Transformation vorantreiben müssen, indem sie Technologien wie künstliche Intelligenz nutzen. Unter dem Motto "The Time for Cities" zeigte die SCEWC 2025 das transformative Potenzial von Technologie im globalen Bestreben, eine nachhaltige und effiziente Stadtentwicklung voranzutreiben. Die Premiere des AI-enabled Cities-Bereichs ermöglichte es den Delegierten zu erkunden, wie diese Technologie Lösungen in Metropolen weltweit beschleunigt und sich als Katalysator für Veränderungen etabliert. Der Direktor des Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, sagte: "Die Städte nehmen ihre Rolle und Verantwortung für die Zukunft eindeutig wahr. Die Herausforderungen sind komplex, aber sie stellen sich ihnen direkt und steuern auf Maßnahmen zu. Künstliche Intelligenz hat sich als entscheidendes Instrument etabliert, nicht nur für die Effizienz, sondern auch für die Beschleunigung des Wandels, den die Metropolen dringend benötigen. Die Städte müssen mit Zielstrebigkeit und Verantwortungsbewusstsein vorangehen, und nach der diesjhrigen Veranstaltung ist klarer denn je, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Der SCEWC fand parallel zum Tomorrow.Mobility World Congress statt, der gemeinsam mit EIT Urban Mobility, Tomorrow.Building und Tomorrow.Blue Economy organisiert wurde und 1.190 Aussteller versammelte, darunter Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iot squared, Microsoft, Nvidia, SPIE, Urbaser und Veolia. Darüber hinaus kamen mehr als 600 internationale Experten zusammen, darunter Nikki Greenberg, Kate O'Neill und Carlo Ratti, die ihre Erkenntnisse über die Zukunft des städtischen Lebens, der Stadtverwaltung und der Mobilität austauschten. Der SCEWC 2025 hob auch die Rolle von Start-ups bei der Gestaltung der Städte von morgen hervor. Der Innovation Playground brachte Investoren, Forschungszentren und fast 350 junge Unternehmen zusammen, die ihre neuesten Produkte und Technologien vorstellten. World Smart City Awards

Die italienische Stadt Rom wurde bei den World Smart City Awards, die jedes Jahr die herausragendsten Initiativen und Projekte im Bereich der städtischen Transformation auszeichnen, als "Smart City of 2025" ausgezeichnet. Mit den Awards wurde auch Maimunah Mohd Sharif, Bürgermeisterin von Kuala Lumpur (Malaysia) und ehemalige Exekutivdirektorin von UN-Habitat, für ihren Beitrag zur Entwicklung neuer urbaner Paradigmen auf globaler Ebene geehrt. Der Smart City Expo World Congress kehrt vom 3. bis 5. November 2026 für seine fünfzehnte Ausgabe in die Fira de Barcelona Gran Via zurück. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816850/Smart_City_Expo_2025.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816850/Smart_City_Expo_2025.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg



