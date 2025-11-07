Bremen (ots) -Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2025 stehen fest: Am Freitagabend (7.11.) erhielten acht regionale Ideen aus Fernsehen, Web, digitalen Projekten und Formaten deutschsprachiger Programmanbieter des vergangenen Jahres die begehrten Auszeichnungen des Regionalwettbewerbs der ARD."Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Die ausgezeichneten Stücke zeigen die Bandbreite von guter Regionalberichterstattung - sind bewegend, informativ und relevant", sagt Gastgeberin Yvette Gerner, Intendantin von Radio Bremen: "Außerdem möchte ich auch den Protagonistinnen und Protagonisten danken. Danke, dass Sie ihre Geschichte erzählen, den Journalistinnen und Journalisten Ihr Vertrauen schenken und dadurch zur Vielfalt unseres Programms beitragen."ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Regionaljournalismus ist so viel mehr als nur ein Teil unseres Auftrags - er ist nah dran, vor der Haustür, bei den Menschen. Dieses 'Dasein' in der Region, die Menschen zu sehen, ihnen zuzuhören und ihnen eine Stimme zu geben, halte ich für unverzichtbar und entscheidend für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft - gerade in Zeiten, in denen viele Menschen sich mehr im Digitalen als im echten Leben bewegen. Dass es unseren Journalistinnen und Journalisten in den Regionen immer wieder gelingt, nah und dabei zu sein, zeigen nicht nur die jetzt ausgezeichneten Beiträge eindrücklich. Radio Bremen wirft mit seinem tollen Preis ein wertvolles Spotlight auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Regionen. Danke dafür."Die unabhängige Experten-Jury des Bremer Fernsehpreises 2025 mit dem Vorsitzenden Frank Plasberg kürte bei der Preisverleihung im Radio Bremen-Studio:In der Kategorie "Bestes aktuelles Video":- Auf den Spuren von Papst Franziskus in Boppard, Landesschau Rheinland-Pfalz, 22.4.2025, SWR Studio MainzIn der Kategorie "Beste Leistung vor der Kamera":- Arndt Breitfeld für Blutspenden im Benjamin-Franklin-Krankenhaus, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 7.2.2025, rbb Studio Potsdam-BabelsbergIn der Kategorie "Beste investigative Leistung":- Y-Kollektiv: Kokain-Jagd im Hafen: Hamburgs Kampf gegen die Kartelle, 2.12.2024, MDR Studio Halle/SaaleIn der Kategorie "Bestes regionales Mediathek-Format":- Akutstation Psychiatrie, 7.8.2024, hr Studio FrankfurtIn der Kategorie "Bestes regionales Social-Video":- Mit Kuhhorn auf Frauenjagd: Klaasohm auf Borkum, STRG_F, 28.11.2024, NDR Studio Hamburg-LokstedtIn der Kategorie "Unser ganzer Stolz":- Zwischen zwei Bränden: Hamburgs vegetarische Revolution, Hamburg Journal, 24.5.2025, NDR Studio Hamburg-LokstedtEinen Sonderpreis der Jury erhält:- In höchster Not - Bergretter im Einsatz, 9.4.2025, BR Studio München-FreimannAußerdem vergibt der Bremer Fernseh- und Digitalpreis den Publikumspreis "Nah dran" an:- Drillinge: Hamburgerin wünschte sich ein drittes Kind - und hat jetzt fünf, SAT.1 REGIONAL, 24.6.2025, SAT.1 Norddeutschland Landesstudio HamburgVom 1. bis 16. September 2025 konnten Interessierte auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de für ihre Favoriten aus insgesamt 24 Produktionen abstimmen - mehr als 26.000 Menschen haben sich an der Abstimmung im Internet beteiligt.Durch die Preisverleihung führte der Juryvorsitzende Frank Plasberg, unterstützt und begleitet von Yvette Gerner, Radio Bremen-Intendantin, und Jan Weyrauch, Radio Bremen-Programmdirektor.Musikalischer Gast des Abends war Myle. Der deutsche Sänger veröffentliche 2022 seine erste EP "Sad Boy Summer" und 2023 sein erstes Album "Songs to Scream in the Car".Zuvor fand am Nachmittag das Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD.ZDF medienakademie statt - diesmal mit dem Schwerpunkt "Das Politische im Regionalen".Der Bremer Fernseh- und DigitalpreisDer Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später regionalen Web-Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. Weitere Jury-Mitglieder sind Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR), Hans Helmich (Programm Management der Deutschen Welle und Medientrainer), Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent), Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP) und Birgitta Weber (Leiterin Fernsehen Inland und Report Mainz beim SWR).Weitere Informationen auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.deFotos sind angehängt. Die einmalige Verwendung ist honorarfrei im engen inhaltlichen und redaktionellen Zusammenhang mit dem Bremer Fernseh- und Digitalpreis 2025 bei Nennung der im Dateinamen angegebenen Copyright-Angaben.Aktuelle Fotos von der Verleihung können zeitnah bei ARD Foto und unter presseinfo@radiobremen.de abgerufen werden.