Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 03
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270205.35
|6.1405
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|508129886.17
|6.1892
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19301027.03
|5.6768
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269540.29
|6.1422
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|116820824.60
|6.0799
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1468269.17
|5.3825
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|31/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|251248756.11
|6.9387
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|31/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30800129.37
|6.0157
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|31/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|48900000.00
|250603316.99
|5.1248
© 2025 PR Newswire