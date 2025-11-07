Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 03
[03.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2941599081
|24,017,873.00
|EUR
|0
|245,374,400.86
|10.2163
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,207,820.36
|10.3394
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,499,525.56
|10.1412
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2994520851
|12,214,016.00
|USD
|0
|126,092,791.54
|10.3236
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2994520935
|1,123,770.00
|USD
|80,000.0000
|11,347,975.21
|10.0981
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,926.04
|10.197
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,928.51
|10.0371
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,039.90
|10.0188
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|31.10.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,930.21
|9.993
