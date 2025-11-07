Anzeige
PR Newswire
07.11.2025 23:36 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 03

[03.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 483,039.78 11.9355
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 418,768,881.21 112.8591
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,802,968.21 10.3660
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
31.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,067,678.14 11.2473

