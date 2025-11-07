Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 04
[04.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2941599081
|23,962,873.00
|EUR
|55,000.0000
|244,869,332.87
|10.2187
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2941599248
|1,630,979.00
|USD
|0
|16,868,322.07
|10.3425
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,501,971.87
|10.1441
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2994520851
|12,214,016.00
|USD
|0
|126,157,061.45
|10.3289
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2994520935
|1,123,770.00
|USD
|0
|11,353,759.31
|10.1033
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|255,040.55
|10.2016
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,054.46
|10.0422
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,113.98
|10.0212
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,946.45
|9.9946
