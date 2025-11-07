Anzeige
Mehr »
Freitag, 07.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
07.11.2025 23:42 Uhr
82 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 270714.24 6.152
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 82099650.00 508869136.06 6.1982
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DEU IE0007WLHX89 3400000.00 19309604.43 5.6793
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 270080.53 6.1546
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DUS IE000XERHYF0 19214377.00 117059961.19 6.0923
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DUH IE000DEXCOR7 272785.00 1471323.82 5.3937
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 03/11/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36210000.00 252754358.32 6.9802
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 03/11/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5120000.00 30870104.45 6.0293
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 03/11/2025 RCEG IE000D1DAPO5 48900000.00 250334367.85 5.1193

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.