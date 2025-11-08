Krypto-Reserven werden zahlreichen Nationen aufgebaut

Während die Kryptowährungen vor Trumps Amtszeit für viele Länder noch ein Tabu dargestellt haben, bekommen immer mehr Regierungsvertreter Angst, dass sie zu spät einsteigen und somit auf einen fahrenden Zug aufspringen müssen. Deshalb haben immer mehr von ihnen Krypto-Reserven eingeführt, diese vorbereitet oder zumindest intensiv diskutiert. Um welche es sich handelt und welches Land zuletzt hinzugekommen ist, erfahren Sie jetzt hier.

Auch Kasachstan plant nun eine Krypto-Reserve

Immer mehr Länder haben das Potenzial der deflationären Kryptowährungen für sich erkannt, denn nach den Kleinanlegern hat auch eine zunehmende Anzahl von Unternehmen und Fonds in diese investiert. Auf diese Weise können sie sich wie auch mit dem Wertspeicher Gold gegenüber der Inflation schützen, welche von den Fiatwährungen ausgeht.

Inzwischen wurde von Verantwortlichen aus Kasachstan bekannt gegeben, dass sie einen Krypto-Reservefonds im Umfang von 1 Mrd. USD anlegen wollen. Finanziert werden soll dieser zu Beginn mit den beschlagnahmten Kryptowährungen sowie den Einnahmen aus der Regulierung des Krypto-Mining-Sektors.

JUST IN: KAZAKHSTAN TO LAUNCH A $1 BILLION BITCOIN AND CRYPTO RESERVE - BLOOMBERG



COUNTRIES BUYING BTC. IT'S HERE pic.twitter.com/giSuPLzlNS - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) November 7, 2025

Bereits jetzt wurden die ersten Schritte in dieser Hinsicht getätigt, wobei die Formierung und Strukturierung begonnen wurden. Spätestens ab dem nächsten Jahr soll der vollständige operative Start erfolgen.

Zudem ist geplant, dass der Fonds dynamisch wächst. Abhängig ist das Wachstum dabei von den laufenden Steuereinnahmen durch das Mining, den konfiszierten digitalen Assets aus Anti-Korruptions- und Betrugsverfahren und sogar potenziellen Staatsinvestitionen. Zudem soll die Anpassung in Abhängigkeit der Marktbedingungen erfolgen.

Welche Kryptowährungen genau inkludiert sein sollen, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings deuten die Regulierungsunterlagen und Äußerungen von Regierungsvertretern darauf hin, dass vor allem die risikoärmeren Coins aufgenommen werden sollen. Dazu zählen vor allem Bitcoin und Ethereum sowie Stablecoins.

Diese Länder wollen ebenfalls eine Krypto-Reserve

Das Wettrennen der Länder um die durch den Code streng auf 21 Mio. BTC limitierten Coins hat nun begonnen. Denn vor allem die frühen Anleger könnten von diesem neuen Trend am meisten profitieren, während das Chance-Risiko-Verhältnis für Nachzüglern abnimmt.

Die beiden wichtigsten Nationen mit Krypto-Reserven sind die USA und China, wobei beide jeweils auf rund 200.000 konfiszierte BTC kommen. Aktiv erworben werden sie hingegen noch nicht auf staatlicher Ebene, wobei es einige US-Staaten als Ausnahme gibt und für die gesamten Vereinigten Staaten schon mehrfach Zukäufe angedeutet wurden. Ebenso hält Finnland 90 beschlagnahmte Bitcoins und Großbritannien 61.000.

Ein weiterer wichtiger Akteur ist El Salvador, welches bereits seit dem Jahr 2021 regelmäßig Bitcoins kauft und mittlerweile auf 6.374 BTC kommt. Ebenso hält Bhutan laut Schätzungen durch das Mining mit Wasserkraft rund 13.000 Bitcoins. Aber auch Nordkorea konnte laut Berichten durch Hacks BTC für Milliarden von USD stehlen, wobei keine genaue Anzahl bekannt ist.

Just signed with Kyrgyzstan National Bank (details later



We are bringing the best digital currency system to Central Asia. https://t.co/yDjKeIgy1N pic.twitter.com/wpEvxPdsDP - Xin (Shin) Yan ?? (@realyanxin) October 24, 2025

Kürzlich gab es zudem Bemühungen in Kirgisistan, welches nun staatliches Mining und eine nationale Krypto-Reserve fördern will, was unter anderem auf den ehemaligen Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao (CZ) zurückzuführen ist. Daher soll auch der BNB-Coin zusammen mit der Infrastruktur der Blockchain eine wichtige Rolle spielen.

Außerdem hat Pakistan vor Kurzem eine staatliche Bitcoin-Reserve angekündigt, wobei noch keine konkreten Zahlen dazu bekannt gegeben wurden. Auch hier hat der Einfluss von CZ unter anderem dazu beigetragen. Ebenso sollen die Vereinigten Arabischen Emirate tausende von Bitcoins halten, jedoch gibt es keine offiziell bestätigten Zahlen.

Hinzu kommen zahlreiche Länder, die kurz vor der Einführung einer Krypto-Reserve stehen. Dies sind Brasilien, Frankreich und die Philippinen. Weiter noch denken Nationen wie Polen, Russland und Taiwan darüber nach. Somit kann bald noch deutlich mehr Liquidität in Bitcoin und später möglicherweise auch andere Kryptowährungen fließen.

Darum kann das FOMO der Regierungen, Unternehmen und Kleinanleger bald deutlich zunehmen

