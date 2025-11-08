Bitcoin soll laut JPMorgan bald 170.000 USD erreichen und HYPER steigert Chance

Nach Einschätzung von Nikolaos Panigirtzoglou, dem globalen Marktstrategen von JPMorgan, könnte Bitcoin schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten einen Preis in Höhe von 170.000 USD erreicht haben. Ein noch größeres Potenzial soll die Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper bieten, die laut konservativen Prognosen um 100x steigen kann.

Bisher konnte das Projekt mit seinem Vorverkauf eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 26,29 Mio. USD erzielen, was unter anderem auf das Interesse der Wale zurückzuführen ist, welches nicht selten institutionelle Investoren sind.

Mithilfe von Bitcoin Hyper, das auf Solana und Bitcoin basiert, soll sich die führende Kryptowährung zu einem vollwertigen Krypto-Ökosystem mit dezentralen Anwendungen und deutlich attraktiveren Konditionen entwickeln. Zudem kann BTC somit seinen bisherigen Anwendungsfall als Kryptowährung besser gerecht werden.

Auf diese Weise soll das bisher ungenutzte Potenzial von Bitcoin geborgen werden, während die Chain eine neue Heimat für DeFi, GameFi, KI, Tokenisierung und mehr bietet. Somit ist es auch möglich, bedeutende Marktanteile von anderen Blockchains wie Ethereum und Solana zu übernehmen, zumal die Adoption der Apps SOL Chain besonders leicht vonstattengeht.

Wer sich für den Coin der Milliarden- und sogar Billionen-Chance frühzeitig positionieren will, kann dies noch für kurze Zeit über den Vorverkauf tun. In diesem wird der nativen HYPER-Token noch für weniger als 24 Stunden für den aktuellen Preis in Höhe von 0,013235 USD angeboten. Da dieser jedoch kontinuierlich erhöht wird, sollte man sich besser beeilen.

Bitcoin Hyper baut auf der Bitcoin-Basischain auf, um sich somit dessen hohe Sicherheit zunutze zu machen, wobei es die sicherste Chain der Kryptoindustrie ist. Ergänzt wird diese durch die Abwicklungsebene der Solana Virtual Machine (SVM), um somit die bisherigen technologischen Grenzen zu überwinden.

Damit kommen die Bestandteile eines Erfolgsrezeptes zusammen. In Blockchain-Fachsprache ausgedrückt bietet Bitcoin Hyper eine nachweislich korrekte, überprüfbare und irreversible Skalierbarkeit, ohne dabei Kompromisse in Sachen Sicherheit und Vertrauen eingehen zu müssen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Krypto-Experten ein großes Potenzial in dem HYPER-Coin erkannt haben und dem Alpha-Coin ein Renditepotenzial von 100x geben.

Abseits der Marktturbulenzen entwickelt HYPER die Zukunft von Bitcoin

Während die meisten Kryptowährungen von den Marktturbulenzen angeschlagen wurden, entwickeln sich die führenden Technologien kontinuierlich weiter und können künftig für wachsende Einnahmen sorgen - ähnlich wie auch die Unternehmen von Aktien trotz Kursrückgänge durch den breiten Markt weiterhin Gewinne verbuchen.

Bitcoin Hyper entwickelt die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems und wird durch den eigenen HYPER-Coins repräsentiert, der schon bald bedeutende Gewinne einbringen kann, wenn die Adoption nach dem Launch erst einmal richtig beginnt und die organische Nachfrage hinzukommt.

In der Zwischenzeit fand für Bitcoin seit dem Allzeithoch von rund 126.000 USD eine stärkere Korrektur statt, welche diesen zu Beginn dieser Woche bis unter die wichtige psychologische Marke von 100.000 USD gedrückt hat. Zurückzuführen war dies vor allem auf die stark gehebelten Long-Positionen, wobei nun die schwachen Hände aus dem Markt gespült wurden.

Zyklische Assets wie Kryptowährungen wurden zuletzt aufgrund der Sorgen um das mögliche Platzen einer KI-Blase und den damit verbundenen, drastischen Rückgängen der hohen Bewertungen der "Magnificient Seven" und somit der Technologieaktien (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla) belastet, welche zuletzt die Märkte nach oben getrieben haben.

So waren seit Jahresbeginn 70 % der Gesamtgewinne des S&P 500 auf diese Aktien zurückzuführen. Eine ähnliche Begeisterung haben zuletzt die Krypto-Treasury-Unternehmen und Krypto-ETFs ausgelöst, welche zuletzt ebenfalls die Belastungen zu spüren bekamen.

Nach der Börsenweisheit des legendären Investors Warren Buffett handelt es sich jedoch jetzt vermutlich um einen hervorragenden Moment für ein Investment. Denn dieser sagte einmal: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind. Zudem bietet der Vorverkauf von Bitcoin Hyper bis zur Markteinführung einen Schutz gegenüber Kursverlusten.

Bitcoin bietet jetzt eine attraktivere Chance als Gold

Mittlerweile steht Bitcoin wieder bei fast 103.000 USD, während die US-Aktien wie der Nasdaq 100 ihre Verlustphase fortsetzen. Somit zeigen die Kryptowährungen inzwischen eine Stärke gegenüber dem Aktienmarkt, was das bullische Sentiment der Anleger unterstreicht, da normalerweise eine hohe, positive Korrelation vorliegt.

Nach Einschätzung von Panigirtzoglous ist sogar in den nächsten Monaten von einem Bitcoin-Kurs von 170.000 USD auszugehen. Während BTC im Vergleich zu seinem Rekordhoch um 18,5 % niedriger notiert, deuten mehrere Anzeichen indessen auf eine Bodenbildung hin. Ähnlich schätzt es auch der Krypto-Experte Ran Neuner ein. Somit wird die Grundlage für weitere Anstiege geboten.

Auf einer volatilitätsbereingten Basis erscheint Bitcoin derzeit jedoch günstiger als Gold, obwohl das Edelmetall zuletzt ebenfalls einen Rückgang von seinem Höchststand von mehr als 4.000 USD verzeichnet hat.

Durchschnittliche, annualisierte Rendite

Index Letztes Jahr Letzten 5 Jahre Letzten 10 Jahre Bitcoin 69,5 % 60,2 % 81,6 % Gold-Spot-Preis 28,6 % 11,7 % 11,1 %

Quelle: https://curvo.eu/backtest/en/compare-indexes/bitcoin-vs-gold-bullion

Panigirtzoglou verweist auf die historischen Liquidationen der Futures, die durch den Flashcrash am 10. Oktober 19 Mrd. USD betragen haben. Zurückzuführen war dieser auf die Androhung Trumps, die Zölle für chinesische Importe um 100 % zu erhöhen. Zwar war dies nur eine leere Drohung, dennoch verursachte sie einen hohen Schaden.

Außerdem hat nach Einschätzung des Analysten der Diebstahl von 128 Mio. USD aus dem DeFi-Protokoll Balancer das Sentiment der Kryptoinvestoren noch einmal zusätzlich belastet und zu weiteren Verlusten geführt.

Der Analyst veranschaulicht die hohe Enthebelung mit dem Verhältnis zwischen dem Open Interest der Perpetual und der Marktkapitalisierung von Bitcoin, was nun wieder auf den Durchschnittswert seit Januar 2024 zurückgekehrt ist.

Daher kommt der Krypto-Experte von JPMorgan auch zu der Meinung: "Diese mechanische Übung deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Bitcoin in den nächsten 6 bis 12 Monaten hin."

Mittlerweile befindet sich das Open Interest der Futures wieder auf einem Stand, welcher zuletzt im März dieses Jahres gesehen wurde. Somit ist es ein weiterer Indikator für den Schaden, während gleichzeitig die Grundlage für neues Wachstum geboten wird.

https://studio.glassnode.com/charts/btc-futures-leverage-ratio

Bitcoin Hyper kann jetzt die beste Möglichkeit bieten, um von dem Marktumfeld zu profitieren

Nachdem der Krypto-Markt noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,4 Bio. USD erreicht hatte, hat sich diese mittlerweile auf 3,47 Bio. USD um 21,14 % verringert. Nun ist darauf zu achten, ob die Kryptowährungen weiterhin ihre Resilienz gegenüber den Aktien bewahren können oder von einer Fortführung der Korrektur des Aktienmarktes beeinträchtigt werden.

Trotz dieses negativen Sentiments seit Anfang Oktober hat sich der Vorverkauf von Bitcoin Hyper als ein sicherer Hafen erwiesen. So hat dieser seitdem weitere 6 Mio. USD hinzugewonnen, was eine bemerkenswerte Leistung ist.

Auch die Großinvestoren haben sich auf den Presale von Bitcoin Hyper gestürzt. So erwarb einer von ihren 62,2 Mio. HYPER-Coins, welche damals auf einen Wert in Höhe von 833.000 USD kamen. Ein weiterer hat 24,6 Mio. HYPER für 327.000 USD gekauft. Hinzu kommen noch mehr, wie einer mit 25,65 Mio. HYPER für 333.000 USD und zuletzt einer mit 10 Mio. HYPER für 135.000 USD.

Der Presale von Bitcoin Hyper wurde vor 155 Tagen gestartet und daher ist anzunehmen, dass er schon bald sein Ende erreicht haben dürfte. Wenn Sie noch vorher in das Projekt einsteigen wollen, öffnen Sie die Website des Projektes und zahlen anschließend mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte.

Idealerweise sollte für den Presale die auf diesen Bereich spezialisierte Best Wallet gewählt werden, in welcher das Fundraising unter "Upcoming Tokens" zu finden ist. Denn über dieser lassen sich die Coins leichter kaufen, verfolgen und beanspruchen.

Zur Maximierung Ihres Bestandes wird eine Staking-Option bereitgestellt, welche Ihnen eine jährliche Rendite in Höhe von dynamischen 45 % zahlt.

Verpassen Sie auch keine Entwicklungen von Bitcoin Hyper, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

