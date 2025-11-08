UN Tourism, die Weltorganisation für Tourismus, feiert 50 Jahre globale Zusammenarbeit bei der Versammlung von Führungskräften der Branche, die die Zukunft des Fremdenverkehrs gestalten soll.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus , sagte: Das Königreich Saudi-Arabien wird eine integrale Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass sich eine der weltweit leistungsstärksten Branchen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Wachstum im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung weiterentwickelt."

Zurab Pololikashvili, Generalsekretär von UN Tourism, erklärte: "Auf der Generalversammlung von UN Tourism kommen Führungskräfte der Fremdenverkehrsbranche aus der ganzen Welt zusammen, um die Tagesordnung festzulegen und einen innovativeren und integrativeren Sektor aufzubauen. In Riad werden wir das Tourismusprogramm für die kommenden Jahre zusammenstellen."

Die 26. Ausgabe der Generalversammlung der Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) wurde heute in Riad eröffnet und markiert eine historische Neuheit für die Region des Gulf Cooperation Council (GCC) und die größte Vollversammlung seit der Gründung der Weltorganisation vor 50 Jahren. Rund 160 Delegationen aus den Mitgliedstaaten, darunter Minister, hochrangige Beamte und Führungskräfte aus der Branche und weiteren Gesellschaft, kommen hier zusammen, um fünf Jahrzehnte internationaler Kooperation unter dem Thema "AI-Powered Tourism: Redefining the Future" (KI-gestützter Tourismus: Neudefinierung der Zukunft) zu feiern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107295490/de/

26th UN Tourism General Assembly Kicks Off in Riyadh

Gastgeber der Versammlung ist das saudi-arabische Ministerium für Tourismus, das bei Planung und Umsetzung in hohem Maße mit UN Tourism und zahlreichen Partnern zusammenarbeitet. Die Kooperation unterstreicht das Engagement des Königreichs für die Förderung der Branche und einen wirksamen Dialog auf globaler Ebene.

Seit einem halben Jahrhundert fördert UN Tourism wirtschaftliche Chancen, kulturübergreifendes Verständnis und Frieden durch Reisen. Angesichts der rapiden digitalen Transformation des Fremdenverkehrs, die die Auswahl, Buchung und Erfahrung von Reisezielen umkrempelt, konzentriert sich die diesjährige Vollversammlung darauf, sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz Menschen und Reisezielen durch die Unterstützung von Arbeitsplätzen, Kleinunternehmen, Reisezielmanagement und den Zielen für nachhaltige Entwicklung zugutekommt.

Im Lauf der nächsten Tage nehmen die Kongressbesucher an vier Plenarsitzungen, zahlreichen Sitzungen von sieben Sonderkomitees und der 124. und 125. Sitzung des Exekutivrates des höchsten Exekutivorgans der Organisation teil. Die Tagesordnung soll Diskussionen darüber fördern, wie künstliche Intelligenz und digitale Transformation das nachhaltige, integrative Wachstum beschleunigen und die internationale Kooperation im Tourismus vertiefen können.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus, vermerkte: "Saudi-Arabien ist stolz darauf, die Welt bei der 26. Generalversammlung von UN Tourism begrüßen zu dürfen und gemeinsam 50 Jahre globale Zusammenarbeit und gemeinsame Fortschritte von UN Tourism zu feiern. Diese Woche markiert einen entscheidenden Augenblick für unsere Branche eine Chance, das Wachstum des Fremdenverkehrs in den kommenden Jahrzehnten zu gestalten, insbesondere durch verstärkte Konnektivität, verbesserte Nachhaltigkeit, tiefergreifende Investitionen in menschliche Ressourcen sowie KI-gestützte Innovation.

Tourismus ist eine der weltweit stärksten Triebkräfte für Wohlstand und Verständnis Schaffung von Arbeitsplätzen, Unterstützung kleiner Firmen und Verbindungen zwischen Kulturen. Im Einklang mit Vision 2030 engagiert sich das Königreich dafür, sicherzustellen, dass dieses Wachstum weitere Chancen schafft und die Integration fördert. Wir möchten die Welt mit der typischen saudi-arabischen Gastfreundschaft willkommen heißen, die uns zu dem macht, was wir sind."

Zurab Pololikashvili, Generalsekretär von UN Tourism, kommentierte: "Auf der Generalversammlung von UN Tourism kommen Führungskräfte der Fremdenverkehrsbranche aus der ganzen Welt zusammen, um die Tagesordnung festzulegen und einen innovativeren und integrativeren Sektor aufzubauen. In den nächsten Tagen wird in Riad, zunächst mit der Versammlung unserer vielfältigen und dynamischen angeschlossenen Mitglieder, gefolgt von den Sitzungen unserer Generalversammlung, die Kraft des Tourismus als Triebkraft von Transformation, Modernisierung und Erzeugung von Chancen vorgeführt. Zusammen können wir die Kraft der Technologie nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen, unsere Volkswirtschaften zu diversifizieren und Arbeitsplätze für viele Millionen Menschen in der ganzen Welt zu schaffen."

Die Eröffnungssitzungen finden heute statt und Riad ist bereit, die Welt mit modernsten Veranstaltungsorten und einem dynamischen Fremdenverkehrssektor willkommen zu heißen, in dem sich das Bestreben von Saudi-Arabien nach globalem Engagement und Spitzenleistungen widerspiegelt.

Als Gastgeberland der 26. Ausgabe der Generalversammlung steht Saudi-Arabien weiterhin an vorderster Front im Hinblick auf Förderung von Wachstum, Nachhaltigkeit und multilateraler Kooperation unter der Schirmherrschaft von UN Tourism. Die langjährige Partnerschaft des Königreichs mit der UN-Organisation ist geprägt von aktivem Engagement, wirkungsvollen gemeinsamen Initiativen und historischen Meilensteinen, darunter die Eröffnung des ersten Regionalbüros von UN Tourism im Nahen Osten in Riad und der zwei Amtszeiten umspannende Vorsitz von Saudi-Arabien im Executive Council in den Jahren 2023 und 2024.

Über das Ministerium für Tourismus

Das Ministerium für Tourismus leitet die Entwicklung des Fremdenverkehrssektors in Saudi-Arabien im Einklang mit der Initiative "Saudi Vision 2030". Seine Mission besteht darin, das Wachstum der blühenden Tourismusbranche im Königreich zu fördern, die Diversifizierung der Wirtschaft des Landes zu unterstützen und das Königreich als globales Reiseziel für Touristen aufzustellen. Das Ministerium erschließt das Potenzial des Sektors durch innovative Richtlinien und Verordnungen, Begünstigung eines attraktiven Investitionsumfeldes, Befähigung des Privatsektors und Ausbildung einheimischer Fachkräfte, die den saudi-arabischen Fremdenverkehr mit innovativen Ideen zum Erfolg führen können.

Über UN Tourism

Die Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) ist die Sonderagentur der Vereinten Nationen für verantwortlichen, nachhaltigen und universell zugänglichen Tourismus. In Zusammenarbeit mit ihren 160 Mitgliedstaaten, 6 assoziierten Mitgliedern und über 500 angeschlossenen Mitgliedern setzt sich UN Tourism dafür ein, den Fremdenverkehr als Haupttriebkraft von wirtschaftlichem Wachstum zu positionieren, einschließlich Entwicklung und umweltbezogener Nachhaltigkeit.

Über die UNTGA

Die Generalversammlung (GA) ist die Haupttagung der Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism).

Sie findet alle zwei Jahre statt, um den Haushaltsplan und das Arbeitsprogramm anzunehmen und Themen von hohem Interesse für den Fremdenverkehrssektor zu erörtern. Alle vier Jahre wird ein/e Generalsekretär/in gewählt. An der Generalversammlung nehmen Vollmitglieder und assoziierte Mitglieder teil. Angeschlossene Mitglieder und Vertreter anderer internationaler Organisationen nehmen als Beobachter teil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251107295490/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienanfragen: Media-Center@mt.gov.sa