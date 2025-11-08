Gesundheitssektor im Fokus: Die PORR nutzt Chancen des Alterns

Anzeige / Werbung

Die Alterung der Gesellschaft verändert Europas Zukunft und eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen, die sich auf Gesundheitsinfrastruktur spezialisieren. Schon heute ist über ein Fünftel der EU-Bevölkerung älter als 65 Jahre. Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren weiter verstärken dürfte. Damit verbunden ist ein wachsender Bedarf an medizinischer Versorgung, Pflegeplätzen und Reha-Angeboten.

Gesundheitssektor als wachsender Zukunftsmarkt

Zwischen 2014 und 2024 ist der Anteil der über 65-Jährigen in der EU laut Eurostat von 18,7 auf 21,6 Prozent gestiegen. Dieser demografische Trend schlägt sich zunehmend in der Nachfrage nach Gesundheitseinrichtungen nieder. Ältere Menschen sind statistisch öfter krank, häufiger auf Pflege angewiesen und benötigen mehr ärztliche Betreuung. Die Folge: Der Bedarf an Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen wächst kontinuierlich.

Besonders deutlich wird dies am Beispiel Deutschland: Dort wird ein Anstieg der Pflegebedürftigen von rund 5 Millionen im Jahr 2021 auf 5,6 Millionen bis 2035 prognostiziert, bis 2055 könnten es sogar 6,8 Millionen werden. Der Druck auf die Infrastruktur nimmt damit deutlich zu. Die Bauwirtschaft ist gefragt, diesen Bedarf zu decken, durch Neubauten, Erweiterungen und Modernisierungen. Unternehmen, die sich auf Gesundheitsbauten spezialisiert haben, gelten daher als strukturelle Profiteure einer unausweichlichen Entwicklung.

Die PORR Group positioniert sich als Schlüsselspielerin

Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt. Neben globalen Megatrends wie Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung zählt auch der demografische Wandel zu den zentralen Wachstumstreibern. Mit ihrer Tochtergesellschaft hospitals hat sich die PORR strategisch im Gesundheitssektor positioniert. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb medizinischer Einrichtungen.

Diese Spezialisierung zeigt Wirkung. Die PORR blickt auf zahlreiche erfolgreich realisierte Projekte zurück - von Universitätskliniken in St. Pölten und Krakau über Pflegeeinrichtungen bis hin zu Reha-Zentren. Aktuell ist das Unternehmen unter anderem mit mehreren Großprojekten in Polen und Österreich aktiv. In Wroclaw entsteht ein Klinikzentrum mit Fokus auf Onkologie, Hämatologie und Pneumologie auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern. Ebenfalls in Polen errichtet die PORR für die Pommersche Medizinische Universität in Stettin ein neues Lehr- und Forschungsgebäude.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Bei modernen Klinikbauten zählen heute nicht mehr nur Funktionalität und Technik, auch Umweltaspekte spielen eine tragende Rolle. Die PORR begegnet dieser Entwicklung mit ihrer Konzernstrategie "Intelligentes Wachstum mit Green and Lean". Damit positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter im nachhaltigen Bauen und erfüllt die gestiegenen Anforderungen der öffentlichen Auftraggeber.

Ein weiterer Vorteil der PORR: Sie agiert als General- und Totalunternehmerin. Das bedeutet, dass sie nicht nur die gesamte Bauausführung verantwortet, sondern auf Wunsch auch Planung und Koordination aus einer Hand übernimmt. Damit bietet die PORR ein echtes Komplettangebot für öffentliche Gesundheitsprojekte. Durch diese Vorgehensweise fungiert sie als One-Stop-Shop für sämtliche Leistungen entlang der Bau-Wertschöpfungskette, einschließlich Rückbau oder Revitalisierung.

Krisenresistente Erträge durch langfristige Großprojekte

Gesundheitsprojekte sind nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Die meist großvolumigen Bauvorhaben erstrecken sich über Jahre und bieten Baukonzernen wie der PORR planbare Einnahmen. Zudem gilt der Bereich Gesundheitsinfrastruktur als konjunkturunabhängig, gebaut wird hier auch dann, wenn andere Branchen schwächeln.

Mit dem demografischen Wandel als dauerhaftem Treiber und einer klaren strategischen Ausrichtung schafft sich die PORR Group eine stabile Position in einem wachsenden Zukunftsmarkt.

----

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Enthaltene Werte: AT0000609607