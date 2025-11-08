Weinfelden (ots) -Ab dem 8. November 2025 senkt Lidl Schweiz dauerhaft die Preise für wichtige Haushaltsprodukte wie Waschmittel und Geschirr-Reiniger-Tabs um bis zu 20 Prozent. Der Detailhändler setzt damit seine Preisführerschaft fort.Nach Preissenkungen wie bei Kaffee, Bananen, Schokolade, Croissants oder Pasta folgen ab Samstag, 8. November 2025 Wasch- und Reinigungsmittel. Ob beim Abwasch, beim Fensterputzen oder beim Wäschewaschen - Haushaltsprodukte sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sieht sich Lidl Schweiz in der Verantwortung, durch diese strategische Entscheidung die Ausgaben seiner Kundschaft zu entlasten.Die Preissenkungen gelten ab dem 8. November 2025 und sind dauerhaft.Preissenkungen ab 8.11.2025Produkt Maxitrat WaschmittelPreis alt 3.49 CHFPreis neu 2.99 CHFDifferenz - 16%Produkt W5 Geschirr-Reiniger-TabsPreis alt 5.08 CHFPreis neu 4.29 CHFDifferenz - 18%Produkt W5 KlarspülerPreis alt 1.79 CHFPreis neu 1.49 CHFDifferenz - 20%Produkt W5 GlasreinigerPreis alt 1.45 CHFPreis neu 1.29 CHFDifferenz - 12%Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, betont: "Wir bauen unsere Preisführerschaft konsequent aus und erweitern sie auf strategisch wichtige Non-Food-Kategorien. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld beweisen wir mit der Qualität unserer Produkte, dass hohe Standards und Tiefstpreise kein Widerspruch sind."Lidl Schweiz als PreisführerLidl Schweiz unterstreicht seine Marktführerschaft im Tiefpreissegment: Mit diesen Tiefpreissenkung bekräftigt Lidl Schweiz sein Ziel, den Kundinnen und Kunden dauerhaft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt und über das gesamte Sortiment hinweg zu bieten. Die einzelnen Produkte der Preissenkungskampagne von Lidl Schweiz sind in den verlinkten Medienmitteilungen zusammengefasst:Lidl Schweiz: Historischer Tiefpreis bei Pasta-Zutaten - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-pasta?startdate=&enddate=&search=)Lidl Schweiz senkt Preise für ein beliebtes Kindermenü - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-nuggets?startdate=&enddate=&search=)Preissenkung bei Lidl Schweiz: Mozzarella dauerhaft günstiger - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/preissenkung-mozzarella?startdate=&enddate=&search=)Lidl Schweiz senkt Schokoladenpreise - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/lidl-schweiz-senkt-schokoladenpreise?startdate=&enddate=&search=)Lidl Schweiz senkt Preise bei Softdrinks - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/lidl-schweiz-senkt-preise-bei-softdrinks?startdate=&enddate=&search=)Lidl Schweiz senkt Preise bei Energy Drinks - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/lidl-schweiz-senkt-preise-bei-energy-drinks?startdate=&enddate=&search=)Preis-Offensive geht weiter: Lidl Schweiz senkt Brotpreise dauerhaft - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/preis-offensive-geht-weiter-lidl-schweiz-senkt-brotpreise-dauerhaft?startdate=&enddate=&search=)Lidl Schweiz setzt neue Tiefpreis-Standards - Lidl Schweiz (https://corporate.lidl.ch/de/newsroom/pressreleases/2025/lidl-schweiz-setzt-neue-tiefpreis-standards?startdate=&enddate=&search=)Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100936466