DiagnosTear Technologies: "Hier bleibt kein Auge trocken!"

Fehldiagnosen können aus scheinbar harmlosen Beschwerden schnell eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit werden - und genau hier liegt das Marktpotenzial:

Auf jede Fehldiagnose folgt eine Fehlbehandlung, die das Leiden sogar verschlimmern kann. Präzise und zuverlässige Schnelltests sind deshalb unverzichtbar - und genau das bietet DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) Das Unternehmen hat innovative Schnelltests entwickelt, die Ärzten in Minutenenschnelle eine verlässliche Diagnose ermöglichen und bereits zur Marktreife gebracht wurden. Damit positioniert sich DiagnosTear in einem wachstumsstarken Gesundheitsmarkt mit steigender Nachfrage nach schnellen, präzisen Diagnoseverfahren!

DiagnosTear Technologies Inc.*

ISIN: CA25244H1055 , WKN: A40WD8 CSE: DTR

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) ein führendes Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das bahnbrechende Diagnoselösungen für eine bessere Behandlung von Augenkrankheiten entwickelt und vermarktet.

Trockene-Augen-Syndrom - DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) auf Wachstumskurs

Die Diagnose trockener Augen gestaltet sich bislang schwierig: Handelsübliche Test-Kits liefern oft uneinheitliche Ergebnisse und korrelieren nicht miteinander. Dabei ist die korrekte Ursache entscheidend - Kammerwasser-Mangel oder erhöhte Verdunstung erfordern jeweils unterschiedliche Therapien.

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) bietet hierfür eine Lösung mit klaren Marktchancen: Die Teststation TeaRxTMDry Eye, CE-IVD-zertifiziert, analysiert aus nur wenigen Tropfen Tränenflüssigkeit mehrere Parameter und liefert präzise Ergebnisse, die bisherige Tests nicht bieten konnten.

Die Technologie ermöglicht Ärzten, schnell und zuverlässig zu erkennen, ob:

eine Meibomdrüsen-Dysfunktion - eine häufige, chronische Ursache trockener Augen - vorliegt,

ein leichtes oder schweres Trockenes-Augen-Syndrom diagnostiziert werden kann, oder

eine Therapie mit Cyclosporin-A sinnvoll ist.

Für Augenärzte bedeutet das: höhere Diagnosesicherheit, gezieltere Therapie und bessere Patientenergebnisse. Für Investoren: ein innovatives Medizinprodukt, das ein wachsendes Problem adressiert und in einem riesigen Markt Fuß fassen kann.

1. Tränenflüssigkeit sammeln, 2. Einbringung der Tränenflüssigkeit in den Test-Kit, 3. Auswertung via Handy-App oder Desktopgerät.

Dieser Test hat eine umfassende klinische Erprobung hinter sich und kürzlich die Zulassung von der zuständigen EU-Gesundheitsbehörde erhalten.

Rotes-Augen-Syndrom: DiagnosTear Technologies auf Wachstumskurs

Rötungen, Brennen, tränende Augen - die Symptome sind bei vielen Erkrankungen identisch, doch die Ursachen können höchst unterschiedlich sein: Adenoviren, Allergien oder sogar Augenherpes, Letzteres mit dem Risiko von Sehverlust bei unzureichender Behandlung. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, bislang jedoch zeit- und ressourcenintensiv.

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) adressiert genau diese Marktlücke mit dem ersten Test, der virale und allergische Rötungen zuverlässig unterscheiden kann. Der Test richtet sich sowohl an Allgemeinmediziner - Hausärzte, Familien- und Kinderärzte - als auch an Augenärzte und ermöglicht die Diagnose direkt vor Ort. Ärzte können so sofort die optimale Behandlung einleiten und Patienten bei Bedarf gezielt an Spezialisten weiterverweisen.

Die Technologie hat ein erhebliches Marktpotenzial: Rote-Augen-Erkrankungen betreffen weltweit Millionen Patienten pro Jahr, und der Bedarf an schnellen, zuverlässigen Tests wächst mit zunehmender Sensibilisierung für frühzeitige Interventionen und die Vermeidung von Komplikationen. Der Test könnte den Diagnostikprozess nicht nur effizienter machen, sondern auch die Kosten für Folgebehandlungen deutlich reduzieren.

Aktuell befindet sich die Testmethode in klinischer Erprobung in Frankreich, Indien und Israel. Frühzeitige Investoren haben die Chance, an einem Unternehmen beteiligt zu sein, das eine innovative Lösung für ein globales medizinisches Problem bietet und gleichzeitig einen bisher unerschlossenen Markt penetrieren kann.

Management

Oft sind die Beteiligten und handelnden Personen zwar kein Garant für Erfolg, aber wenn man als Manager schon einige "Kerben im Erfolgsgewehr" vorwisen kann, dann gibt das nicht nur den Anlegern ein besseres Gefühl im Zusammenhang mit einem Investment, sondern erleichtert auch, und das ist bei Startups wie DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) besonders wichtig, den Entwicklungsfortschritt des Unternehmens, da Kapitalgeber weitaus lieber in Firmen Geld hineinstecken, in enen erfahrene und erfolgsverwöhnte Manager die Geschicke lenken.

CTO Dr. Amos Sommer - Wenn jemand Erfahrung in der Entwicklung von Schnelltests hat, dann ist es Dr. Sommer. Unter anderem war er der Schöpfer des HIV-Schnelltests, den er für Alere (Übernahme durch Abbott) entwickelt hat.

Vorstandsvorsitzender Yaacov Michlin - ist auch CEO von BioLight (TASE: BOLT). BioLight verwaltet und investiert in Unternehmen der Augenheilkunde und hat derzeit neun Portfoliounternehmen. Vor seinem Eintritt bei BioLight war Yaacov CEO und Präsident von Brainsway (Nasdaq: BWAY . Bewertung +600 Mio. USD). und führte das Unternehmen zu erheblichem Umsatzwachstum in den USA und später zu einem Börsengang an der NASDAQ. Derzeit ist Yaacov Co-Vorsitzender von IATI - der Dachorganisation von Hightech- und Biomedizinunternehmen in Israel. Michelin ist außerdem Gründer und Vorsitzender von Integra Holdings, einer Investmentgesellschaft, die in Life-Science-Unternehmen investiert.

Fazit:

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) adressiert ein global wachsendes Problem: fehlerhafte oder verzögerte Diagnosen bei Augenkrankheiten, die zu Fehlbehandlungen und verschlechterten Patientenergebnissen führen können. Mit innovativen Schnelltests wie TeaRxTMDry Eye und einem Test für rote Augen bietet das Unternehmen Ärzten präzise, schnell verfügbare Diagnosen, die bisherige Testmethoden nicht liefern konnten.

Die Marktchancen sind beträchtlich: Millionen Patienten weltweit leiden an trockenen Augen oder Rötungen, und der Bedarf an zuverlässiger, sofortiger Diagnostik wächst stetig. Durch CE-IVD-Zulassungen und laufende klinische Studien in Europa, Indien und Israel hat DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) die Grundlage für einen breiten Markteintritt geschaffen.

Hinzu kommt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung und Vermarktung von Diagnosetechnologien, das Vertrauen bei Investoren schafft und die Chancen auf nachhaltiges Wachstum erhöht.

Kurz gesagt: DiagnosTear bietet eine Kombination aus innovativer Technologie, klar erkennbarem Marktpotenzial und erfahrenem Management - ein Investment mit Chance auf frühe Beteiligung an einem Unternehmen, das möglicherweise ein globales medizinisches Problem lösen kann.

