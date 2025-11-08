Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas legte kürzlich die Zahlen für das 3. Quartal 2025 vor. Die Aktie ging danach steil, denn die Zahlen fielen überraschend gut aus. Bekommt die Aktie nun nachhaltigen Rückenwind, nachdem ihr zuletzt mächtig Gegenwind entgegenblies?Vestas mit überraschend starken Zahlen für das 3. Quartal 2025 Die Zahlen im Detail. Vestas veröffentlichte den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 5,339 Mrd. Euro, nach 5,177 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.