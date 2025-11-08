Gold Analyse & Prognose - Weiter im Stabilisierungs-Modus - Wochenausblick zum Goldpreis

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 46/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Nachdem Gold von seinem Allzeithoch zurückgesetzt hat und unter die SMA20 (aktuell bei 4.079,4 US-Dollar) gerutscht ist, konsolidierte das Edelmetall diesen Rücksetzer in den letzten beiden Handelswochen. Im Chart ist erkennbar, dass die Tageskerzen eine ausgesprochen kleine Größe haben. Das Edelmetall hat im Bereich des 23,6 - Retracements eine Stabilisierung realisieren können.

Vorstellbar ist, dass Gold das 23,6 - Retracement nutzen könnte, um wieder aufwärts in Richtung der SMA20 zu laufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten ein guter Support gewesen; denkbar ist, dass Gold im Bereich dieser Linie Probleme haben könnte weiter aufwärtszulaufen. Sollte diese Durchschnittslinie nicht mit Dynamik und mit Momentum erreicht werden, so besteht das Risiko, dass die Bewegung im Bereich dieser Linie verkümmert. Gelingt aber ein dynamischer Anlauf, so könnte Gold über die SMA20 laufen und hätte dann die Chance sich dort zu etablieren. Bullisch wäre das Tageschart erst dann zu interpretieren, wenn es dem Edelmetall gelingt, sich rasch von der SMA20 nach Norden zu lösen. Stellen sich diese Kurmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen könnte.

Übergeordnet stabilisiert sich der Goldpreis derzeit weiter. Dieser Modus kann ein paar Wochen andauern, in denen wir mal positive und mal negative Wochenperformance sehen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 08.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.