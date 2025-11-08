Die Zeitenwende ist bei der Hensoldt AG (ISIN: DE000HAG0005) längst Realität geworden. Mit einem Auftragsbestand von 7,096 Milliarden Euro hat der Sensor- und Optronikspezialist einen neuen Rekord aufgestellt. Das entspricht mehr als dem Dreifachen des Jahresumsatzes und verschafft eine Planungssicherheit, von der andere Rüstungsunternehmen nur träumen können. In den ersten neun Monaten kletterte der Auftragseingang um neun Prozent auf 2,017 Milliarden Euro. Die spannende Frage lautet: Kann Hensoldt diese Flut an Aufträgen auch profitabel abarbeiten? Die Zahlen deuten darauf hin. Der Umsatz legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...