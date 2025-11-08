Die Westwing Group SE (ISIN: DE000A2N4H07) vollzieht gerade einen bemerkenswerten Paradigmenwechsel. Während andere E-Commerce-Unternehmen verzweifelt um jeden zusätzlichen Euro Umsatz kämpfen, nimmt der europäische Home-Living-Spezialist bewusst Umsatzeinbußen in Kauf. Das Ergebnis nach neun Monaten: magere 3,4 Prozent Umsatzplus auf 99 Millionen Euro im dritten Quartal. Doch hinter dieser vermeintlichen Schwäche steckt Kalkül, das aufzugehen scheint. Denn während der Umsatz lahmt, explodiert die Profitabilität geradezu. Das bereinigte EBITDA schoss um 73 Prozent nach oben auf 6 Millionen Euro. ...

