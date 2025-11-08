Der Dax wankte ins Wochenende. Die Schwäche weitete sich auch am gestrigen Freitag aus. Vor dem Hintergrund der aktuellen Risiken - unter anderem ausgeprägte Schwäche des US-Technologiesektors und Auswirkungen des US-Shutdowns - gerät der Dax immer weiter unter Druck. Kurzzeitig ging es für den Index im Freitagshandel sogar unter die 23.500 Punkte. Zwar konnte sich der Dax von den Tagestiefs wieder lösen, doch "der Schwächeanfall" lässt für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...