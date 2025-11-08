Der Anbieter Eliso treibt den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur und des Deutschlandnetzes voran. An insgesamt fünf Standorten in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden 400-kW-Säulen installiert. Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Eliso treibt den Ausbau seines Netzwerkes voran. Bis 2030 möchte das in Stuttgart ansässige Unternehmen insgesamt 2.500 Schnellladepunkte in Betrieb haben. Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums wird es ...

